Una compañía japonesa crea una mascarilla que traduce a otro idioma todo lo que dices

En estos meses de pandemia, en los que las mascarillas han sido el principal remedio contra la propagación del virus, hemos visto versiones de muy diferentes tipos de estas barreras que nos colocamos sobre nariz y boca. Hemos visto mascarillas personalizables de todo tipo, además de interminables tutoriales para crear mascarillas con cualquier prenda o tela que tuviéramos por casa.

Hasta que encontremos una vacuna, la cual parece estar muy cerca, tocará seguir conviviendo con las mascarillas a diario. Sin embargo, países como Japón están más acostumbrados a ellas y son tan comunes en la sociedad como el agua oxigenada o las tiritas. Cuando un japonés se resfría, o tiene alergia en primavera, suele llevar siempre mascarilla en transporte y lugares públicos. Este hábito los hacen grandes usuarios de mascarillas y quizás por ello la propagación del virus ha sido menor en este tipo de países asiáticos.

Pero no debemos olvidar que Japón es el país de los inventos, el país de la tecnología más puntera, así que no debería extrañarnos que los primeros inventos peculiares usando mascarillas comiencen a llegar. Donut Robotics, una start-up de Tokio, está lista para lanzar al mercado su propuesta de mascarilla conocida como "mascarilla inteligente". Si llevamos móviles, pulseras y relojes inteligentes, ¿por qué no pensar en una mascarilla inteligente?

Conocida como C-Mask en Occidente, este producto traerá una gama completamente nueva de funcionalidades a las mascarillas. Eso sí, lo de mascarilla es una forma de hablar, ya que en realidad se trata de una cubierta de plástico y silicona que funciona con cualquier mascarilla estándar. Cuando está colocada tiene conexión Bluetooth con el teléfono inteligente, pudiendo interactuar verbalmente usando un micrófono incorporado.

Puede, por ejemplo, mostrar lo que habla en una ventana de chat o de forma audible a través de los altavoces de los dispositivos en varios idiomas. Sí, la mascarilla es capaz de captar nuestra voz y realizar traducciones al momento gracias a los dispositivos móviles, gracias a "tecnología de traducción de alta precisión" (por lo que no parece un simple traductor de Google).

Donut Robotics estaba trabajando en esta tecnología para el aeropuerto de Haneda, sin embargo, el Covid-19 los ha hecho cambiar de planes. Su precio estimado se sitúa entre los 38 y 47 dólares, motivo por el que más de 35 países se han puesto en contacto con Donut Robotics para interesarse por el producto.