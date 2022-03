Conoce la historia de las criaturas de 'Minecraft' dentro del propio juego gracias a este ambicioso proyecto fan

No pasan los años para 'Minecraft'. El videojuego de Mojang se ha convertido en todo un referente a la hora de dar rienda suelta a la imaginación. Detalles como contar con infinidad de herramientas para construir incluso otros juegos dentro del propio 'Minecraft' o simplemente disfrutar de la propuesta original han hecho del título un rotundo éxito entre el público de todas las edades.

Por si no hubiéramos recopilado suficientes sorpresas y creaciones de la comunidad en los últimos días, a cada cual más original, ahora el usuario HeeyMonster de Reddit nos ha sorprendido con "el más difícil todavía": Un museo de todas y cada una de las criaturas que han pasado por 'Minecraft'.

Sí, has leído bien. Y no hablamos de un museo cualquiera sino de un auténtico desfile de las criaturas que han estado en el videojuego desde su primera versión hasta la más reciente, tanto personajes aliados como hostiles. El resultado no sólo es sorprendente, sino que además está perfectamente ordenado para que podamos echarle un vistazo de forma cronológica y comprobar su evolución.

HeeyMonster vuelve a ser un ejemplo claro de que 'Minecraft' está lejos de conocer su 'final'. Su activa comunidad, dejando millones de jugadores a diario en el videojuego, además de las constantes actualizaciones por parte de sus autores hacen del título uno de los más recurrentes entre los usuarios.

Además del éxito ya conocido desde hace unos años, 'Minecraft' se ha catapultado a lo más alto gracias también a los streamers. Hace unos meses algunos de los creadores de contenido más importantes a nivel hispanohablante participan en una peculiar versión del 'Juego del Calamar' adaptada a 'Minecraft'.