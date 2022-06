Cordyceps: El hongo de los infectados en 'The Last of Us' que existe en la vida real

En los últimos años los videojuegos han ganado en realismo. Y no nos referimos sólo a su apartado técnico. Los estudios se vuelcan con las obras para ofrecer datos exactos en el caso de aquellos títulos históricos, siendo ‘Assassin’s Creed’ el ejemplo más claro y preciso. Pero también las aventuras con toques posapocalípticos pueden tener claras referencias a la realidad. Y en el caso de ‘The Last of Us’, más aún.

La obra maestra de Naughty Dog es un videojuego crudo, adulto y en el que las decisiones morales están a la orden del día para sus personajes. Posiblemente, uno de esos mundos en los que no nos gustaría vivir debido, entre otras cosas, a la pandemia que azota al mundo. Lejos de utilizar elementos ficticios, Naughty Dog se basó en diversas características reales extraídas de los hongos para dar forma a la pandemia que asola el universo de ‘The Last of Us’.

Si has jugado al videojuego (y esperemos que sí) sabrás que el Cordyceps es el nombre que recibe el hongo capaz de controlar a los humanos. Lo creas o no, dicho hongo existe en la vida real, aunque en este caso sólo afecta a los insectos y a un reducido número de artrópodos.

El funcionamiento del Cordyceps es idéntico al que ya vimos en ‘The Last of Us’. Naughty Dog tomó el funcionamiento del hongo para adaptarlo de los insectos a los humanos. Al liberarse las esporas y quedar impregnadas en los insectos cercanos, el cordyceps (hongo) comienza a crecer en su interior. Poco a poco se adueña de su voluntad, convirtiéndolo en un completo zombie, buscando otras áreas en la que seguir expandiéndose y creciendo con esporas que son expulsadas; repitiendo el ciclo una y otra vez.

Un claro reflejo de que en muchas ocasiones la realidad supera a la ficción. Este aspecto de la naturaleza fue clave para que Naughty Dog pudiera crear el núcleo de la trama de ‘The Last of Us’: una pandemia cordyceps que afecta a los humanos. Este punto de partida, y que podemos ver al comienzo del primer título y su expansión, nos servirá para entender el origen de Joel y Ellie.