¿Cuál es el juego más frustrante? Los jugadores eligen el que más los ha desquiciado

A lo largo de los años, los desarrolladores se aprovechan de las mejoras tecnológicas para ofrecer experiencias completamente nuevas. Y si bien hay algunos que siguen manteniéndose en el estilo pixel, otros optan por buscar el realismo y ese enfoque que nos haga dudar si realmente la obra es capaz de atravesar la pantalla. Experiencias que, no importa su estilo gráfico, logran cautivar nuestra atención.

Sin embargo, además de conseguir que disfrutemos de algo único y desarrollado por un talentoso equipo, también hay opciones llamativas que vienen relacionadas con la frustración de los jugadores. No tenemos que centrarnos únicamente en los juegos clásicos del estilo Spectrum para darnos cuenta de la dificultad, sino que hay nuevas obras que también elevan ese pico de dificultad. Y precisamente estos juegos son protagonistas de la última encuesta entre los jugadores.

Con intención de poder conocer un poco más a la comunidad de jugadores, la web Inside ha querido lanzar una encuesta en la que preguntaba a todos sus usuarios cuáles han sido los juegos que más frustrantes les han resultado. Y si bien algún clásico ha tenido su espacio en la encuesta, el top 5 se encuentra encabezado por juegos bastante recientes. A continuación compartimos con vosotros la lista completa.

Sekiro: Shadows Die Twice

En la lista no podían faltar obras de FromSoftware. El estudio es conocido por sus juegos complejos e historias oscuras. Por ello, en el quinto puesto no podía faltar Sekiro: Shadows Die Twice, obra que nos invita a ser un guerrero que busca la venganza y, por supuesto, salvar a su joven pupilo. Eso sí, dando espacio a todo tipo de combates que se lo han puesto algo difícil a los jugadores.

Ghosts n Goblins

La obra en su día se estrenó en 1985 y ha regresado a la actualidad con una versión remasterizada. Sin embargo, su avance por plataformas laterales lo han convertido en un gran obstáculo para muchos jugadores, sobre todo si tenemos en cuenta que solo podíamos llegar a recibir dos golpes antes de acabar muertos o, incluso, llegar al final de la estancia antes de que el tiempo llegase a su fin.

Dark Souls

Siguiendo con nombres importantes, nos encontramos con una segunda obra de FromSoftware y el inicio de una de las sagas que le han dado la fama. Se trata de una obra que tanto por su oscuridad como, en sí, por su jugabilidad, lo convierten en un gran reto para muchos jugadores. Hasta tal punto, que algunos han pedido incansablemente la inclusión de un modo fácil.

Resident Evil

Si bien la octava entrega se ha convertido en un reto para muchos jugadores, el inicio de la saga es todavía un inolvidable para muchos jugadores. Tanto su ambientación como la jugabilidad que nos presenta provocaron que en su día esta obra fuese capaz de atemorizar a muchos jugadores. Y la realidad es que incluso a día de hoy sigue siendo motivo de frustración para muchos jugadores.

Undertale

El juego de rol amigable fue votado como el juego más frustrante. Esto puede sorprender a muchos jugadores, sin embargo muchos comprenden que se tratan a algunas grandes misiones que obligaban a hacer algo totalmente diferente a lo mencionado. No entraremos en detalles puesto que eso llevaría al spoiler, pero de entre las 848 respuestas obtenidas, Undertale consiguió la victoria con diferencia.