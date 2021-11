¿Cuánto dinero dejarías a tu pareja? La encuesta que ha dividido por completo a las redes sociales

Cuando hablamos de parejas todos estamos de acuerdo en que el cariño, respeto y amor son los pilares básicos de toda relación. La cosa comienza a cambiar cuando se habla de dinero, en especial, cuando se menciona la palabra 'préstamo'.

Dejar dinero a nuestra pareja es algo de lo más habitual, pero ¿cuánto estarías dispuesto a prestar? Esa es justo la encuesta que ha desvelado la compañía financiera Clamppy. La encuesta, realizada a un total de 300 mujeres y hombres de más de 20 años, trató de arrojar algo más de luz a una de las preguntas que muchos tratan de evitar responder.

La pregunta en sí era sencilla, sin dar pie a posibles respuestas trampas: 'Si tu pareja te dijera, "¿podrías prestarme algo de dinero?"; ¿cuánto dinero le dejarías?'.

Cinco fueron los resultados obtenidos en la encuesta:

Entre 80 y 450 euros - 33%

Entre 8 y 80 euros - 20,7%

Menos de 45 euros - 20%

Entre 45 y 80 euros - 15,3%

Entre 85 euros y 180 euros - 6,7%

Los japoneses se mostraron muy tajantes a la hora de responder qué ocurriría si no volvieran a ver el dinero de vuelta nunca más

Por supuesto, una de las preguntas que entran en juego a la hora de prestar dinero es el motivo y el uso que se le va a dar. Los japoneses también fueron preguntados al respecto sobre este tema; dejando unos resultados cuanto menos interesantes.

Gastos de manutención/estilo de vida (54.3 por ciento)

Gastos de comidas (48.3 por ciento)

Gastos ceremoniales(43.7 por ciento)

Pagos de impuestos/servicios públicos (32.3 por ciento)

Compras (79 por ciento)

No iban a faltar los motivos que llevarían a la pareja a no prestar dinero. No deja de ser una decisión personal, pero siempre trataríamos de que ese préstamo no afectara negativamente a su salud o bienestar.

Juegos de azar (97.7 por ciento)

Pago de deudas distintas a los préstamos estudiantiles (59.7 por ciento)

Gastos de citas (36.7 por ciento)

Factura de telefonía móvil (31.3 por ciento)

Pagos de impuestos/servicios públicos (26.7 por ciento)

Llegamos al último y más importante punto para muchos. ¿Qué ocurriría si pasan las semanas o los meses y no ves ese dinero de vuelta nunca más? Los japoneses han sido francamente tajantes al respecto.