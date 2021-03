Deja bolsas con miles de dólares en colegios y nadie sabe quién es

El altruismo desinteresado es algo que, lamentablemente, no se practica demasiado en las sociedades modernas hoy en día. Por norma general, cuando alguien ayuda, espera recibir algo a cambio, aunque no sea en ese preciso momento. El "hoy por ti y mañana por mi" en realidad no es altruismo, es prestar favores, por ello no solemos ver noticias de personas que dan sin esperar recibir nada a cambio. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues ocultando la identidad.

Tres escuelas de la ciudad de Nara, en Japón, recibieron recientemente bolsas llenas de dinero. Esto fue en la tarde del 24 de febrero y, en las bolsas, no había una pequeña propina para los educadores y las escuelas. En cada una de las tres bolsas se encontraban 10.000 millones de yenes, alrededor de 77.943 euros al cambio en cada una de ellas, sumando en total una nada despreciable cifra de 233.830 euros aproximadamente. Una cantidad enorme como para regalarla...

Aunque lo cierto es que no conocemos la identidad del hombre, sólo la descripción de los responsables de los centro educativos, por lo que no sabemos si este regalo es algo demasiado o no para el poder adquisitivo del propietario. El misterioso donante tendría más de 70 años, según los testigos, y aparentemente sólo dijo al entregar una de las bolsas: "Por favor, use esto para los niños".

No es la única donación misteriosa en la ciudad

Las bolsas habrían sido dejadas en una escuela primaria y dos de secundaria y, aunque los responsables de algunos centros intentaron perseguir al hombre, en realidad no pudieron retenerlo. Sin embargo, el donante cumplió con su objetivo, ya que el dinero se encuentra en manos de la Junta de Educación de la ciudad de Nara, con el objetivo de utilizarlo para realizar actividades educativas en las escuelas de la zona.

No se trata de la única donación que la ciudad de Nara ha recibido recientemente. El pasado mes de diciembre se hizo una donación misteriosa de 30 millones de yenes para ayudar a instalar medidas de prevención contra el coronavirus y que todo el mundo estuviera más protegido en lugares públicos. La Junta de Educación de la ciudad de Nara cree que es el mismo hombre.

¿Teorías en las redes? Muchas... Hay opiniones buenas y personas que creen que nada se hace por desinterés, pero lo cierto es que la donación ya está ayudando a los niños y niñas de la ciudad.