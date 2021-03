Dientes rotos y una visita al hospital: Este almuerzo escolar es la pesadilla de cualquier cocinero

El almuerzo en los colegios puede convertirse en uno de los momentos favoritos para alumnos y profesores, pero también en una auténtica pesadilla. Ambos necesitan recuperar fuerzas, por lo que nada mejor que un buen plato de pasta, algo de pescado o carne, además del acompañamiento de una pieza de fruta a modo de postre. Suena bien, ¿verdad?, o a priori todo lo que podríamos encontrar en los colegios.

No así en este colegio japonés que ha sido noticia no precisamente por la calidad de sus comidas, sino más bien por todo lo contrario. No hablamos de un almuerzo de dudosos nutrientes, sino más bien por partir dientes, literalmente, entre profesores y alumnos.

Viajamos hasta el colegio de primaria de Asaka Daigo, en la ciudad de Asaka, prefactura de Saitama. Allí sirven en el almuerzo los ya habituales y clásicos fideos japoneses, pero con una peculiaridad: pasados de fritura. Esto radica en que los fideos salgan extremadamente duros, provocando que en los últimos días hayan sido varios los niños que han terminado en el hospital con varios dientes rotos.

El plato en cuestión es udón, es decir, fideos, verduras y un poco de carne. Nada complicado para los japoneses. La receta original dice que los fideos deben freírse entre 2 y 3 minutos, pero en este colegio triplican el tiempo, dejándolos durante nada más y nada menos que 10 minutos en la freidora.

Aunque parezca mentira, los autores de semejante catástrofe reconocieron que no tenían ni idea del tiempo que debían dejar los fideos en la freidora, por lo que decidieron mantenerlos un poco más al ver su estado. Dado el revuelo que se ha formado, el departamento del colegio ha tomado cartas en el asunto, asegurando que no volverán a repetirse acontecimientos como los del pasado 1 de marzo.