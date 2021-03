El juego de mayor éxito en Japón llega ahora a TikTok

La de Japón es conocida como una cultura muy particular que, a ojos de un europeo, podría resultar ciertamente particular y en muchos sentidos incluso exótica. Y esto no sólo sucede con su historia, sus tradiciones, su gastronomía o hasta sus películas. También con los videojuegos son un mercado particular. Grandes licencias que arrasan en todo el mundo, apenas venden unas cuantas copias en dicho mercado, por ejemplo FIFA o Call of Duty. Sin embargo, hay una serie de videojuegos de producción propia que sí arrasan en el país asiático y que aquí apenas conocemos.

Ahora, gracias a TikTok, podremos conocer un poco mejor qué tipo de juegos son los que arrasan en Japón. Bandai Namco Entertainment, una de las editoras de videojuegos más importante del país asiático, llevará uno de los juegos para máquinas arcade más populares de Japón a la conocida app de vídeos. Para celebrar su vigésimo aniversario ha decidido trasladar Taiko no Tatsujin a TikTok, y lo hace completamente gratis.

¿Qué es Taiko no Tatsujin? Seguro que si eres un apasionado de Japón has visto vídeos de sus edificios repletos de máquinas arcade o, incluso, has tenido la oportunidad de visitar el país en el pasado. En estas salas siempre encontrarás una máquina que incluye dos tambores gigantes; incluso hay algunos vídeos virales de japoneses jugando de forma increíble a esta recreativa.

Se trata de un título musical, un juego basado en el ritmo que consiste en tocar un tambor taiko al ritmo de la música. Cuanto más precisa sea la percusión, más puntos ganará el jugador. A partir de hoy 5 de marzo, Taiko no Tatsujin estará disponible por tiempo limitado en TikTok, en donde se podrá jugar con el tema oficial del 20 aniversario del juego 'Todoroke! Taiko no Tatsujin' -además de otros temas adicionales-.

En esta ocasión el jugador tocará un tambor virtual que aparece en su teléfono. Para ello descarga la app de TikTok de Apple Store o Google Play y busque 太鼓の達人 para comenzar a tocar la batería.