El nuevo libro del autor de El niño con el pijama de rayas incluye una receta falsa de Zelda: Breath of the Wild

El escritor irlandés John Boyne es mundialmente conocido por su gran cantidad de novelas para adultos y jóvenes, además de otros relatos, en donde quizás destacan obras como El niño con el pijama de rayas, adaptada al cine en una cruda película estrenada en 2008. "Un viajero en las puertas de la sabiduría" es la última novela histórica del autor, quien acostumbra a documentarse de forma bastante precisa para sus escritos.

Sin embargo, en esta novela algo captó la atención de periodistas y aficionados a la lectura, un pequeño detalle que menciona en una de las páginas del libro. En cierto momento se describen los elementos que se necesitan para teñir la ropa de rojo, algo de lo que no es experto John Boyne y que decidió buscar en Google de forma rápida al no ser importante para la trama. Sin embargo, este detalle ha sido lo más comentado de su obra entre los fans de los videojuegos.

Una búsqueda en Google que resultó en un error

Y es que, según la novela, para teñir la ropa de rojo necesitamos un concentrado de "alas de keese, globos oculares de octorok, cola roja de lizalfos y cuatro hongos hylianos". Por supuesto, ninguno de estos ingredientes son reales y más parece la poción de una bruja malvada. Sin embargo los fans a los videojuegos y a la licencia de Nintendo The Legend of Zelda saben perfectamente que se trata de una de las recetas de Zelda: Breath of the Wild.

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild el jugador puede realizar recetas con diferentes ingredientes (o partes de enemigos en este caso) para obtener poderes diversos, como resistir el frío, correr más tiempo, etc. La periodista Dana Schwartz se encontró con este divertido huevo de pascua en el libro y quiso preguntar al autor si realmente había incluido estos ingredientes como un pequeño homenaje o juego.

En realidad se trata de un error... "Algo me dice que contaré esta anécdota en el escenario durante muchos años", comentaba en tono divertido Boyne.