Encuentran un prototipo de la primera carátula de 'The Legend of Zelda' e iba a ser muy diferente

Uno de los principales incentivos de los juegos en formato físico es disfrutar de sus portadas. En un tiempo en el que las redes sociales no existían, tampoco el acceso a internet para ver extensos gameplays o tráilers, las portadas eran un reclamo para que un juego captara nuestra atención. En muchas ocasiones era el factor determinante ya sea para comprarlo o bien alquilarlo el fin de semana.

Nos remontamos a la época de NES y uno de los sistemas más queridos por dar pie a sagas tan emblemáticas como ‘The Legend of Zelda’. ¿Recuerdas aquella fantástica portada original de la primera aventura de Link? Pues bien, si bien no es la más atractiva, ésta pudo ser aún mucho peor. Un usuario ha mostrado el diseño en el que Nintendo había pensado para el videojuego, un arte mucho menos llamativo.

MrTalida ha compartido a través de su cuenta de Twitter el diseño original del videojuego. Si bien Nintendo supo seleccionar el escudo como “símbolo” para las posteriores entregas de la marca, este primer título contaría con Link luchando contra dos enemigos. Un aspecto mucho más “soso”, pero también más ligado a las portadas de la etapa de NES; recordando incluso a otras como ‘Super Mario’.

NES supuso toda una revolución en su momento para los videojuegos y los sistemas domésticos de este tipo de entretenimiento. En la actualidad sobra decir que Nintendo se ha convertido en la compañía más importante de la industria. Su primer acercamiento a los videojuegos, NES, está catalogada como la consola más revalorizada en el mercado de segunda mano, alcanzando sus juegos varios miles de euros.

Nintendo Switch es la última consola de la compañía japonesa. Todo un éxito de ventas gracias a su propuesta: aunar lo mejor del formato de sobremesa y el portátil. Con más de 100 millones de consolas vendidas y en la que con cinco años a sus espaldas no han faltado juegazos como ‘Breath of the Wild’, ‘Super Mario Odyssey’, ‘Bayonetta 3’ entre otros.