El espectacular cofre de 'Zelda: Ocarina of Time' que Nintendo envió a la prensa especializada en 1998

Las colecciones de videojuegos están a la orden del día. Los coleccionistas y ya casi cualquier usuario trata de hacerse con la mejor biblioteca de títulos. Estas colecciones generalmente están formadas por juegos precintados, auténticas rarezas y ediciones coleccionistas; siendo las plataformas de los 90 y 80 las más vinculadas a este campo por el tiempo transcurrido desde su lanzamiento.

Con precios que oscilan desde los varios cientos de euros hasta alcanzar cifras astronómicas que superan los 100.000 euros; el mundo del coleccionismo ha descubierto una auténtica pieza que muchos desearían tener en su casa. ¿La obra en cuestión? Nada más y nada menos que una edición de prensa de ‘Ocarina of Time’, la obra maestra de Nintendo 64 publicada en 1998.

Cabe destacar que por aquel entonces las ediciones coleccionista no estaban para nada a la orden del día. Si bien en la actualidad casi cualquier juego cuenta con su propia edición especial, en los 90 era algo de lo más extraño, casi inexistente. Las revistas especializadas por lo general siempre han recibido ediciones algo más elaboradas y ‘Ocarina of Time’ no iba a ser menos.

El periodista John Ricciardi ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que ha mostrado la preciosa (a la par que original) edición para prensa del clásico de Nintendo 64. Se trata de una caja metálica a modo de cofre que contiene el juego ‘Ocarina of Time’, título que como destaca tuvo la ocasión de reseñar. “Esta es la copia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time que analicé para la revista EGM (¡10/10!). Enviaban copias para reseñas como esta, al menos a las principales revistas de la época, claro está”; añadía.

Una auténtica pieza de coleccionista que podría valer una auténtica millonada, pero que John Ricciardi mantendrá a buen recaudo sin lugar a dudas en su biblioteca. Y tú, ¿serías capaz de deshacerte de ella o mantenerla en el mejor lugar de la colección para uso y disfrute?