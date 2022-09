Así es el mando de Nintendo Switch para jugar con una sola mano

Poco a poco las compañías son conscientes de que hay usuarios que, a pesar de contar con algún tipo de minusvalía, quieren entrar en el mundo de los videojuegos o continuar con él sin ningún tipo de impedimento. El ejemplo más claro lo encontramos en Microsoft y su mando Xbox Adaptative Controller, un gamepad pensado para todas aquellas personas que padecen cierto tipo de minusvalías. Los propios videojuegos ya incluyen también algunas características enfocadas a ofrecer una mayor accesibilidad.

Cuando las compañías no se ponen las pilas en este campo son los propios jugadores y usuarios quienes dan respuesta. El último caso lo encontramos gracias al modder Akaki Kuumeri quien ha creado nada más y nada menos una opción totalmente funcional y viable para jugar a Nintendo Switch con una sola mano.

Tal y como podéis comprobar en el vídeo algo más abajo, el invento tiene su punto fuerte en un adaptador que mantiene el JoyCon azul en la posición adecuada, mientras que el rojo queda totalmente invertido. En la parte posterior del adaptador encontraremos el resto de botones necesarios, desde botones hasta el segundo stick, todo accesible con tan sólo una mano.

¿Los resultados? Podéis comprobarlo vosotros mismos. El adaptador funciona a la perfección. Sin ir más lejos el modder hace la prueba con uno de los juegos que más botones requiere para jugar, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’; así como otro título de lo más exigente en lo que habilidad respecta, ‘Super Smash Bros Ultimate’. El modder es capaz de desenvolverse sin ningún inconveniente con el adaptador, demostrando así que la accesibilidad en videojuegos es una realidad.

Cabe señalar que Akaki Kuumeki no es la primera vez que realiza un proyecto similar. Hace unos meses ya ofreció unos resultados idénticos con otra plataforma, PlayStation 5. La buena noticia es que el adaptador está a la venta para todo aquel que lo necesite. A través de su página personal en Etsy podremos adquirir el adaptador por un precio de 200 dólares.