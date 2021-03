Este manga para gigantes pesa 13 kilos y mide metro y medio

¿Te gusta el manga? Sin duda el cómic japonés es uno de los entretenimientos que más ha crecido en los últimos años, ayudado por el anime y su popularidad fuera de Japón, y es uno de los sectores en donde más historias de todo tipo podemos encontrar. De hecho, Hollywood se ha dado cuenta de esto y últimamente no hace más que realizar adaptaciones de series manga y anime, por su rico fondo de armario de tramas interesantes.

Tramas en las que, por ejemplo, la población mundial vive recluida en ciudades protegidas por enormes muros para protegerse de sus depredadores, aterradores gigantes come personas llamados titanes. Shingeki no Kyojin, también conocida como Ataque a los Titanes en español, es un manga y anime muy exitoso que tiene a millones de fans enganchados en todo el mundo. Pero, ¿y si los fans de este manga fueran titanes y no personas?

Manga de Shingeki no Kyojin | Kodansha

Dándole una vuelta interesante a la realidad, en base a lo que nos cuesta la historia del manga, la editorial japonesa Kodansha está lanzando una recopilación de Ataque a los Titanes bastante especial. El manga de 96 páginas mide más de metro y medio de alto y pesa más de 13 kilos. Un tamaño perfecto para un titán de 15 metros, aunque una persona puede leerlo literalmente poniéndose de pie delante del tomo.

Manga de Shingeki no Kyojin | Kodansha

Será un tomo limitado a 100 copias, que se venderán por medio de la tienda online de Kodansha, y cada uno costará 150.000 yenes (unos 1200 euros). El objetivo es vender las 100 copias, que no parece ser algo difícil de conseguir debido a la enorme cantidad de fans de la licencia, para obtener el título de "manga publicado más grande del mundo".