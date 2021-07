Un fan desvela las canciones secretas que inspiraron la banda sonora de Super Mario

Super Mario Bros cuenta con una de las bandas sonoras más icónicas de los videojuegos. Sus melodías son reconocibles incluso para los que nunca han jugado a título alguno de la saga, dato que indica la popularidad de sus canciones. Pero, ¿cuál ha sido la inspiración para estas más que famosas canciones de los videojuegos?

Koji Kondo y compositor original de la banda sonora de Super Mario Bros siempre ha hecho referencia a aquellos temas que le han servido de inspiración, pero hoy vamos a hablar de las canciones que de verdad llevaron al japonés a dar vida al universo de Super Mario.

Un vídeo de TikTok y procedente de la cuenta 1980sgamer a arrojado algo más de luz sobre este interesante tema que, sin duda, es historia de los videojuegos. Para ello el usuario ha tomado tres vídeos de Super Mario Bros, pero sustituyendo la música del título por esos temas que inspirarían a Koji Kondo.

Los temas en cuestión son Sister Marian, del grupo T-Square (1984), Summer Breeze de Pider (1983) y Let's Not Talk About It de Friendship (1979). Si prestamos atención al vídeo podemos comprobar cómo algunas secciones parecen encajar a la perfección con los temas que más tarde compondría el artista japonés. Precisamente, él mismo reconoció en entrevistas que el grupo T-Square fue una inspiración para crear los ritmos de Super Mario Bros.