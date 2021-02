¿El fin de los cosplayers? El gobierno de Japón explica su nueva ley de copyright

El cosplay es una de las actividades más populares y reconocidas de la cultura popular y la cultura geek en todo el planeta. Consiste en disfrazarse, generalmente con trajes y maquillaje propios, de un personaje o criatura de una película, serie, videojuego, anime, etc. Por norma general es cosplay se realiza para mostrarlo a otros fans de dicha licencia, por ello es tan habitual verlos en grandes eventos, en donde además suelen organizarse concursos para elegir los mejores.

Si hablamos de cosplay, entonces tenemos que hablar irremediablemente de Japón. El cosplay, contracción de costume play, tiene su origen en los años 70 en Japón, concretamente en los Comic Market celebrados en Tokio. Sin embargo, esta tradición que cuenta ahora con unos 50 años y que deja millones de euros en merchandising y otros complementos, podría verse afectada por una reciente ley del gobierno nipón. Japón, cuna del cosplay, podría terminar con esta actividad de un plumazo.

Como suele ser habitual con problemas legales relacionados con estas cuestiones, todo está relacionado con la redacción de la nueva ley de derechos de autor del país que, por primera vez, recoge la actividad de cosplayer. El problema es que no sólo afectará a las personas que ganan dinero con el cosplay, que existen y tienen bastantes ganancias en sus perfiles sociales o como modelos, también afectará a quienes practican esta actividad por puro ocio. ¿Te imaginas que tengas que pagar para disfrazarte de tu personaje preferido en Carnaval, Halloween, una fiesta, etc?

El gobierno nipón quiere que los grandes cosplayers paguen los derechos de los personajes que representan en sus obras; no es una idea descabellada. La cosplayer más exitosa de Japón, Enako, gana más de 80.000 euros mensuales en promociones, merchandising y demás actividades. Es justo que los autores de las obras que toma prestada, vean algo de dinero por derechos de autor. Y como siempre en este punto, la ley nipona no es nada clara, es bastante ambigua, aunque teóricamente el cosplay realizado sin ánimo de lucro no debería suponer ningún tipo de multa o compensación por parte de su autor.

Sin embargo, la redacción de la ley indica que incluso sin ser cosplayer profesional, subir un cosplay a las redes sociales en donde pueda existir un pequeño rédito, ya podría considerarse una infracción de copyright. ¿Cualquier influencer debería pagar por disfrazarse puntualmente de su personaje preferido? La comunidad de cosplay amater japonesa está bastante preocupada, en caso de que no puedan compartir sus trabajos sin ánimo de lucro en sus redes sociales.