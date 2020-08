La fotografía viral del Gundam haciendo un corte de manga es totalmente falsa

Aunque parezca cosa de ciencia ficción, parece que a los japoneses les encanta crear robots gigantes, si bien de momento tienen muchas limitaciones y no podemos movernos y luchar con ellos como ocurre en muchas películas y series de animación. Pero sí, Japón lleva ya varios robots enormes fabricados en su historia, siendo uno de ellos la recreación a tamaño real de un Gundam modelo RX-78-2 (seguro que los has visto, ya que hablamos del modelo más reconocible).

Los fans de esta licencia de ciencia ficción basada en luchas de robots podrán disfrutar dentro de poco de un robot de 18 metros de altura que es capaz de caminar solo. Pero el robot no se ha hecho viral por su tamaño o su capacidad de caminar... Recientemente se hizo viral una foto en la que el primer Gundam levanta el dedo medio. Sí, lo que comúnmente en España llamamos la puñeta. ¿Han programado los nipones un robot gigante con esta capacidad?

Este modelo perteneciente a la serie original Mobile Suit Gundam emitida en 1979 es el RX-78-2 que pilotó Amuro Ray a escala 1:1, y no, en la serie no tenía la capacidad de echar la puñeta a sus rivales. Aunque puede mover brazos y piernas para moverse, en realidad la imagen no es más que uno de los muchos fake que circula por las redes sociales hoy en día.

Versión gigante del RX-78-2 de la serie original

El robot gigante, situado en la ciudad de Yokohama, estaba realizando algunas pruebas de movimiento. Según explica el autor de la foto original sin retocar, se encontraban probando el movimiento de los brazos, por ello está extendido el brazo derecho, pero en ningún momento levantó el dedo medio para hacer la puñeta. De hecho compara su imagen original y la falsa en redes sociales.

Este nuevo Gundam gigante (recordemos que hay varios repartidos por Japón), será una de las mayores atracciones de Gundam Factory de Yokohama. Si bien estab previsto para un estreno el próximo mes de octubre, a causa del Covid-19 el estreno se ha retrasado de forma indefinida.