Las fotos de una familia que han llamado la atención de todo internet

Japón nos ha demostrado en innumerables ocasiones que no solo es una belleza en cuanto a lugares, sino debido a la creatividad de aquellos que residen en el país. Después de todo, con el paso del tiempo la vergüenza a la hora de mostrar su arte ha desaparecido para demostrar que la pasión por la fotografía es algo que se vive y respira en cada una de sus esquinas. Por ello, no es la primera vez que nos hemos encontrado con auténticas piezas de arte, como las fotos creadas por un padre dispuesto a desarrollar mundos mágicos para su hija.

Esta vez la historia viene por parte de Masaya, quien tomó la decisión de compartir con el mundo un collage de tres fotos tomadas en el mismo lugar pero en momentos completamente distintos. Con intención de despedir este 2021, el fotógrafo mostró un collage de tres imágenes que tomó a lo largo del año y donde no solo nos fascina por la belleza natural del lugar, sino por los cambios que se ven en su familia.

Belleza natural y cambios que no solo se notan en el entorno

En la primera imagen podemos ver un camino arbolado con flores rosas en las ramas y todo cubierto parcialmente de una capa blanca de nieve. La segunda recuerda a una primavera tardía con un verde llamativo y un toque relajado. Por último, la tercera imagen nos muestra los árboles en tono carmesí, evocando así al otoño. Y si bien la particularidad de estas tres imágenes es que han sido tomadas en el mismo lugar en etapas del año diferentes, esto no es lo que debe llamar al completo nuestra atención.

En lo que realmente debemos fijarnos es en las personas presentes en la imagen. Las fotos tomadas en Nagano, hogar de Masaya, muestran un importante cambio en el número de integrantes de la familia. Si principalmente podemos ver a su mujer y a su hijo abrazados, con el pequeño disfrutando de la nieve. En la segunda, en primavera, podemos ver a un niño recién nacido, momento en el que un segundo hijo menor se unía a la familia y ya en la tercera la imagen de los tres con ese pequeño cumpliendo seis meses de vida.

Una vida relatada en imágenes de gran belleza

Por supuesto, este artista nos ha demostrado que esta historia no va a terminar aquí, sino que poco a poco ha ido compartiendo nuevas imágenes de la familia y, sobre todo, como el nuevo integrante de la familia se ajusta perfectamente a esta faceta de modelo. Después de todo, el fotógrafo ha fascinado al mundo entero con una calidad sorprendente en sus imágenes y, sobre todo, la belleza con la que muestra a su familia.

El cariño puesto en cada imagen y, sobre todo, la calidad de estas ha llamado la atención del mundo entero. No solo eso, sino que son muchos los que en sus mensajes no solo alaban el gran trabajo realizado, sino que también muestran su deseo de tener una sesión fotográfica similar. Después de todo, ¿quién no desearía una imagen parecida para poder disfrutar de los recuerdos más queridos?