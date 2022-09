'GTA 6' no fue el único: Filtraciones históricas en los videojuegos

Rockstar y ‘GTA 6’ se han convertido en la comidilla de redes sociales y foros. La filtración de gameplays de ‘Grand Theft Auto VI’ ha sido un acontecimiento histórico para la industria del videojuego por varios motivos. Algunos de ellos debido al hermetismo que siempre ha caracterizado a la compañía. Era algo casi impensable y por supuesto también ligado más aún a contenido vinculado directamente a archivos como vídeos e imágenes.

No obstante y aunque sin duda lo de Rockstar marcará un antes y un después en la forma en la que las compañías tratan de mantener a buen recaudo su información sobre los desarrolladores, los responsables de ‘GTA’ no han sido los únicos que han sufrido filtraciones. A lo largo de los años otras empresas también han tenido que ver cómo sus proyectos se daban a conocer al mundo mucho antes del anuncio oficial, o peor aún, sacando a la luz aspectos como el final de la aventura entre otros detalles.

Se filtra el código fuente de Half-Life 2

Half-Life | Valve

Viajamos hasta 2003, año en el que se espera la publicación de un videojuego que marcará un antes y un después para los shooters y casi para la industria en general: ‘Half-Life 2’. Lo nuevo de Valve apuntaba a ser una auténtica revolución en todos los ámbitos, tanto en lo jugable como en lo técnico. Para desgracia de sus autores, un hacker consiguió hacerse con nada más y nada menos que el código fuente del videojuego a escasos cinco meses de su lanzamiento. La filtración de este aspecto, mucho más serio de lo que podáis imaginar pues se trata de la base de cualquier videojuego, los cimientos, obligó a Valve a posponer la publicación de ‘Half-Life 2’ la friolera de 12 meses.

La “infame” lista de GeForce Now que ahora todos adoran

Kingdom Hearts 4 | Square Enix

¿Recordáis cuando se filtró aquella lista de videojuegos a través de GeForce Now? Para aquellos que no estén puestos al día, GeForce Now es un servicio de pago para disfrutar de los videojuegos en formato streaming. Disponible para PC, hace unos meses la plataforma filtraba una ingente cantidad de lanzamientos que muchos se tomaron a risa. ¿Cómo, ‘Kingdom’s Hearts 4? ¿’God of War en PC? La lista, en su momento, parecía hecha por algún tipo de bromista. Con el paso de las semanas y los meses no tardó en quedar olvidada. Lo que nadie vió venir es que poco a poco se fueron confirmando muchos de los títulos (los más improbables a ojos de la mayoría).

El monumental enfado de internet con ‘The Last of Us 2’

The Last of Us 2 | Sony

Naughty Dog fue una de las compañías que, a escasas semanas del lanzamiento de uno de sus proyectos más esperados, también sufrió un importantísimo varapalo. Y es que cuando se encontraban a las puertas del estreno de ‘The Last of Us 2’, una filtración destapó detalles clave de la historia del videojuego. En apenas unos minutos internet se inundó con la información, dejando un reguero de enfados que todavía hoy sigue escociendo a más de uno a raíz del destino de cierto personaje.

El sinsentido de Bioware tras la filtración del guión de ‘Mass Effect 3’

Comandante Shepard en Mass Effect Andromeda | Electronic Arts

La fecha de ‘Mass Effect 3’ quedó totalmente marcada en rojo en el calendario de millones de jugadores que querían conocer el final del viaje de Shepard y el resto de tripulantes de la Normandy. Para desgracia de Bioware y escasos meses del lanzamiento del videojuego, se filtraba en internet el guión de su historia y otros tantos detalles que sorprendería a más de uno encontrar hoy en día. ¿La respuesta de Bioware? El estudio se tomó de “buen grado” aquello, tanto que opinaron que podría llamar la atención de los jugadores.

‘Starcraft 2’ y el final con dos años de adelanto

Starcraft II: Heart of the Swarm | Blizzard

La hoja de ruta de un videojuego es un proceso más durante el desarrollo de un título. En el mismo se tienen en cuenta las actualizaciones de contenido y más importante aún, lo referente a las expansiones y DLC. Ahora bien, imagina que dos años antes de que salga una nueva expansión para tu videojuego y continue la historia justo donde termina el título original se filtra todo su final, cinemática incluida. Eso fue justamente lo que le ocurrió a Blizzard cuando en 2010 publica ‘StarCraft 2’ y ese mismo año sale a la luz la cinemática que cerrará ‘Heart of the Swarm’, expansión prevista para publicarse dos años después. Terrible.

La ya habitual filtración de ‘Pokémon’

Iniciales de Pokémon Escarlata y Púrpura | The Pokémon Company

Los fans de ‘Pokémon’ están acostumbrados a las filtraciones. Es un hecho, sin duda. Y es que casi de forma habitual vemos como se filtran los nuevos proyectos vinculados a la franquicia. Aunque es cierto que The Pokémon Company tiene unas contramedidas draconianas para este tipo de circunstancias, es inevitable que acaben circulando por internet todo tipo de información referente a su región, ambientación o pokémon iniciales.