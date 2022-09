Inicia un viaje por todo el mundo para visitar todas las obras de arte que aparecen en 'Animal Crossing New Horizons'

‘Animal Crossing: New Horizons’ tiene toda una legión de fans alrededor del mundo. Millones de jugadores que aún a día de hoy y años después de su lanzamiento siguen disfrutando de los vecinos, decorando su isla y mucho más. Desde la publicación de ‘New Horizons’ en Switch hemos encontrado todo tipo de curiosidades por parte de la comunidad que arropa el videojuego. La última de ellas conocida es, cuanto menos, de lo más peculiar.

Y es que MayPlaysTV, un jugador de ‘Animal Crossing: New Horizons’ como cualquier otro ha tenido la idea de recorrer todos y cada uno de los países en los que podemos encontrar las obras de arte del videojuego. Como ya sabrás si has jugado al título, en ‘New Horizons’ puedes decorar tu hogar con diferentes pinturas, la gran mayoría mundialmente populares. El también streamer tiene decidido que quiere recorrer los diferentes museos reales en los que podemos encontrar las piezas que aparecen en el videojuego.

Su viaje comenzó hace tan sólo cinco meses y por el momento no va nada mal. Hasta la fecha MayPlaysTV ya ha podido observar en persona 15 de las 43 obras que aparecen en ‘Animal Crossing’. Para dejar constancia de su periplo, a través de su cuenta personal en Twitter el streamer ha ido relatando el viaje. Para ello publica un vídeo de su personaje en el museo y poco después otro de la versión en el mundo real, sosteniendo una tarjeta amiibo como prueba fehaciente de su visita.

Los vídeos, aunque breves, no tienen desperdicio. Con una edición de lo más trabajada, MayPlaysTV muestra sus viajes a diferentes museos, los vuelos o la obra en cuestión; siempre con la tarjeta amiibo de su personaje, totalmente personalizada y para demostrar la visita al lugar. Como era de esperar sus vídeos han cosechado un gran éxito en internet, ligados especialmente a la historia que esconden detrás sobre su amor por el videojuego y al arte en general.

¿Recibirá ‘Animal Crossing: New Horizons’ nuevo contenido? Nintendo no se ha pronunciado oficialmente, pero no cabe duda que tras el éxito de la actualización gratuita que traía de vuelta la cafetería de Fígaro; así como la disponible en el Expansión Pack con todo tipo de opciones, esperamos que ‘New Horizons’ nos deje nuevo contenido en próximos meses.