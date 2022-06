'Piratas del Caribe', culpable de que 'Monkey Island' no se convirtiese en una exitosa película

‘Monkey Island’ es una de las franquicias más queridas y añoradas en la historia de los videojuegos. Perteneciente a la época dorada de las aventuras gráficas y desarrollada por Lucas Arts, la franquicia se metió en el bolsillo a millones de jugadores de todo el mundo y todas las edades. Lo que tal vez muchos no conozcan es que ‘Monkey Island’ estuvo a punto de tener una adaptación cinematográfica producida por el propio Steven Spielberg.

La historia comienza con David Carson, un artista visual en ILM. Fan incondicional de las aventuras gráficas de ‘Monkey Island’, fue su hijo quien precisamente lo animó a proponer la producción de una película de la saga. La historia podría funcionar, tenía un universo atractivo, unos personajes carismáticos y el suficiente humor como para hacer de la película un rotundo éxito.

Cuando Carson propuso la idea, le recomendaron que la llevara directamente a Amblin Entertainment, la productora de Steven Spielberg y encargada de algunas de las producciones más aclamadas como E.T. Allí comenzó a crear el guión, aunque con algunas variaciones sobre el videojuego. Se acortaban las pruebas para el protagonista principal, sutiles alteraciones en el final pero anda grave. El fan identificaría rápidamente la esencia de ‘Monkey Island’.

The Secret of Monkey Island: Special Edition | LucasArts

Cuando a Carson le pusieron al cargo a dos guionistas que serían los encargados de presentar la idea a Spielberg, Corey Rosen y Scott Leberecht, el concepto original de ‘Monkey Island’ y su película comenzaron a cambiar radicalmente hasta tal punto en el que cualquier parecido de las localizaciones o personajes con el videojuego ya era pura casualidad.

La idea fue presentada también a Terry Rossio y Ted Elliott, quienes más tarde trabajarían en Piratas del Caribe. Les encantaron los artes y ese primer borrador que había escrito de la película. Cuando el borrador quedó completo y fue presentado a Spielberg, éste lo “destrozó” aún más. Lejos de querer reflejar la historia de cómo un marinero quiere convertirse en un legendario pirata, el director buscaba que la historia fuera protagonizada por monos. Literalmente.

Con el paso de los años y aquella idea de borrador, el proyecto cayó en saco roto. No obstante y con el anuncio de ‘Piratas del Caribe’, varias de las ideas que se habían tomado para la adaptación de ‘Monkey Island’ aparecieron reflejadas. Tal y como diría Corey Rosen, la gestión de esta adaptación fue francamente mala. “Fuimos idiotas. Tomamos su idea y estábamos haciendo una película con ella y no les incluímos”, mencionaba sobre el no haber mantenido ningún tipo de contacto con el estudio desarrollador.