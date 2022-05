Una jugadora de 'Skyrim' logra recrearse a sí misma y a su padre de forma idéntica dentro del juego

El tiempo no pasa para 'Skyrim'. Con más de 10 años a sus espaldas, la quinta entrega de 'The Elder Scrolls' sigue siendo todo un referente que ha marcado a videojuegos como 'Breath of the Wild', 'Elden Ring' o 'The Witcher 3'. Y es que el RPG de Bethesda se ha consolidado como uno de los títulos más influyentes, dejando huella en millones de jugadores que aún a día de hoy siguen perdiéndose en las tierras de Skyrim.

En pleno 2022 podemos encontrar infinidad de mods que convierten a 'Skyrim' en una experiencia aún más inmersiva y personalizable casi en su totalidad. La aventura comienza con la creación de nuestro héroe escogiendo su raza y aspecto, pero ¿y si te decimos que es posible recrear de forma fidedigna tu propia apariencia en el videojuego?

Este ha sido el caso de AureliaRiddle, una veterana jugadora de Skyrim que ha sido capaz de representar de forma impresionante su aspecto en la vida real en el RPG. Un trabajo que le ha llevado cerca de dos, no demasiado si tenemos en cuenta los niveles de profundidad de otros editores.

Para ello ha utilizado varios mods que añaden aún más opciones de personalización al videojuego, un mayor número de polígonos y cuantiosas mejoras en términos de piel, ojos y en definitiva realismo. Pero es que además de recrearse a si misma, Aurelia también ha dado forma a su padre en 'Skyrim'.

Puede que el proceso parezca harto complicado, y seguro que lo es, pero la jugadora ha utilizado un sencillo truco para hacerlo mucho más sencillo: tomar una foto de frente y otra de perfil de su rostro. De esta manera, podremos adaptar nuestras facciones de manera algo más fácil en el videojuego. Imprime ambas fotos y dóblalas por la mitad. Ahora sólo necesitas utilizar correctamente las opciones del editor de personaje, sin duda la parte más compleja de todas. Eso sí, el resultado de Aurelia no deja lugar a dudas de que las posibilidades son reales.