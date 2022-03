20.000 horas jugadas a ‘Skyrim’ y todavía no lo ha terminado al 100%

Una de las razones por las que Bethesda no tiene ninguna prisa en lanzar al mercado el nuevo The Elder Scrolls 6 es porque su obra maestra Skyrim aún sigue dando muchas horas de diversión. Parece de locos, pero más de 10 años después de su lanzamiento en PS3, 360 y PC, la quinta entrega aún sigue vendiéndose en nuevas plataformas. Puede que tú no lo juegues desde hace eones, pero créeme cuando te digo que hay jugadores que lo siguen exprimiendo.

Ese es el caso de un jugador de Steam, al que la comunidad ha descubierto con un registro de cerca de 20.000 horas jugadas hasta el momento. Eso equivale a más de dos años seguidos sin parar de jugar del total de 10 que el juego lleva a la venta, más de 1.600 horas jugadas al año, y una media de horas diarias invertidas en cada día de la semana. Una auténtica locura la dedicación de este jugador.

Este jugador ha dedicado más de 2 años completos de su vida a Skyrim

El caso de este jugador ha sido expuesto en Reddit por su sobrino, el usuario Due-Film-9073, sin embargo lo que más ha llamado la atención, además de la dedicación, es que a pesar de todo este tiempo, al jugador todavía le quedan cinco logros del juego sin completar. Lo cierto es que echando un vistazo a los logros, no nos extraña que el jugador los haya dejado pasar de largo, pues son algunos de los más tediosos del juego.

Si inexplicablemente eres uno de esos jugadores que todavía no ha jugado a Skyrim, la buena noticia es que nunca faltan oportunidades. El juego está disponible en todas las plataformas del mercado y lo mejor es que con el paso de los años, Bethesda ha ido lanzando versiones completas con todo el contenido disponible y con gráficos remasterizados. La última de ellas, disponible desde 2021 es ‘The Elder Scrolls 5: Skyrim - Anniversary Edition’.