Konnichiwa, Arigato... ¿Sabes lo que realmente quieren decir las palabras japonesas más usadas?

Aprender japonés no es precisamente sencillo. Al contrario que el inglés o el francés, en España no es un idioma que se prodigue mucho. Eso sí, no hay mayor placer que viajar a Japón y movernos por cualquiera de sus ciudades con un mínimo de conocimientos sobre el idioma para mantener, al menos, una correcta educación en términos de saludos, despedidas o agradecimientos.

Si tienes pensado viajar al país del Sol Naciente en los próximos meses y quieres desenvolverte con algo de soltura en situaciones como la de acudir a un bar, un hotel o comprar cualquier cosa en una tienda, ten muy presente las siguientes palabras. Son bastante fáciles de recordar, por lo que no deberían de suponer ningún problema para tenerlas presentes. Eso sí, siendo tan populares muchas de ellas han sufrido variaciones con el paso del tiempo. ¡Comenzamos!

Japón | Foto: pxhere.com

Konnichiwa: Es una de las más populares. Su significado en español viene a ser ‘buen día’. No obstante, ésta se encuentra simplificada ya que proviene, en realidad, de una frase algo más larga: ‘konnichi wa gokiken ikaga desu ka?’. Su traducción sería: ¿cómo te encuentras hoy?

Ohayou / Ohayou gozaimasu: Otra de las más conocidas y extendidas. Su traducción es ‘buenos días’. Dependiendo del respeto hacia el destinatario se emplea uno u otro formalismo. En algunos casos se llega a utilizar un breve ‘ossu’.

Arigatou: el famoso ‘gracias’ en japonés tiene un significado mucho más complejo detrás. Su traducción literal sería algo así como ‘es difícil que esto exista’. Es decir, cuando das las gracias a alguien en japonés estás poniendo de manifiesto que esa persona ha hecho algo complicado para ti.

Itadakimasu: en español podría traducirse como ‘¡qué aproveche!’. Una palabra muy empleada justo antes de comer en compañía. Si bien literalmente su traducción es ‘acepto’, su significado está ligado a la gratitud hacia el chef o el anfitrión.

O medetou: se utiliza como ‘¡felicidades!’. Derivada del verbo ‘mederu’ y cuyo significado es ‘tratar de manera importante’, se utiliza cuando nos referimos al logro realizado por alguien es muy importante para ti.

Shitsureishimasu: En español puede traducirse de varias formas, como '¿puedo entrar?', pero también se puede entender como 'Gracias por su tiempo' o 'adios'; por lo que es una de las expresiones más utilizadas.

Suki: es una palabra que se menciona a la hora de comer, refiriéndose a que te gusta el plato, por lo que su significado sería 'me gusta'.

Kirai: en este caso y siguiendo el caso anterior, nos referimos a lo contrario, 'no me gusta'.

Kampai!: si vas a salir a tomar algo por las calles de Japón con los amigos, nada mejor que brinda. Para ello esta expresión se refiere a '¡salud!'.

Ogenki desu ka?: Cuando conoces a alguien en Japón, nada mejor que mostrar simpatía y respeto. Esta expresión se refiere precisamente a '¿Cómo estás?'.

Genki desu: En cambio, si eres tu quien recibe la pregunta deberás de responder con esta expresión. Significa 'estoy bien'.

Chousho Wa Tansho: Una expresión japonesa que tiene muchísima fuerza. ¿El motivo? Su significado: "Los puntos débiles son los que nos hacen más fuertes".

Mono no aware: Se trata de un término empleado para esos momentos que nos evocan recuerdos, tanto felices como tristes. Mono significa 'cosa', mientras que aware hace lo propio con 'ligera tristeza'.

Wabi-sabi: Es una expresión que se usa para expresar la búsqueda de la belleza dentro de las propias imperfecciones de la vida, aceptando el ciclo natural tanto de crecimiento como decadencia.