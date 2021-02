Una madre encuentra y comparte en Twitter las cartas de amor de su hija fallecida

Probablemente sea una de las historias más bonitas y, a la vez, tristes y desgarradoras, que últimamente hemos conocido por medio de las redes sociales. Una serie de tweets que se han hecho virales en el país del sol naciente y que muestran la despedida de una hija y una madre. Lamentablemente, el orden natural no se siguió en este caso y debido a una enfermedad, fue la hija quien falleció.

La historia la cuenta la propia madre en Twitter, conocida en la red social como @HarukazeMi. Su hija, Tsubaki, nació con un solo ventrículo y esto le hizo luchar contra diferentes problemas cardiovasculares durante sus años de vida. Sin embargo, Tsubaki falleció recientemente a la edad de 14 años debido a todos los problemas relacionados con su enfermedad. Cuando revisaba las cosas de su hija, fue cuando esta madre descubrió un hallazgo sorprendente.

Entre los efectos personales de Tsubaki, estaba la bolsa que su hija siempre llevaba consigo en sus frecuentes estancias en el hospital, incluyendo un pequeño cuaderno en donde la madre descubrió un mensaje de su hija. Se trataba de un mensaje explícita para ella, ya que en la primera hoja podemos ver escrita la palabra "Mama!!" en letras grandes. Pasando las páginas se podía leer:

"¡¡Mamá !!"

"Te amo"

"Te amo tanto"

"Siempre te apoyaré, tanto como pueda"

"Siempre te estaré observando"

"Ya sea que esté en el cielo o en el infierno"

"Asi que…"

"Levántate y aguanta"

"Jugaremos juntas de nuevo en el próximo mundo, ¿de acuerdo?"

Por supuesto, la madre no conocía el mensaje antes de la muerte de la hija, y se pregunta en Twitter "¿Cuándo escribió esto?". Y no era el único mensaje que la hija había dejado a su madre:

"Mamá, cuando leas esto, creo que ya me habré ido de este mundo y te sentirás triste".

"Gastaste tanto dinero en mí y me diste tantas cosas, tantos recuerdos y tanto amor. Me diste la vida. Me compraste mascotas... tantos hámsters... Gracias. Me divertí mucho y no quería morir".

"Mamá, si tuvieras una carta mágica que pudiera devolver la vida a la gente, pero tuvieras que renunciar a la tuya, ¿la usarías para traerme de vuelta? Por favor no lo hagas. Eso no me haría feliz. Eres la persona que eres por quien soy, y yo soy la persona que soy por quien eres".

La madre cuenta en Twitter que, aunque seguramente era un mensaje privado, ha decidido mostrarlo para ayudar a otras personas: "tengo la más sincera esperanza de que, al conocer su bondad, gracia, inteligencia y fuerza, otras personas ta