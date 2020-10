Motivos por los que no matar a su marido: La carta viral de una japonesa que arrasa en redes sociales

Es evidente que la vida en pareja es un cambio enorme para muchas personas, especialmente las acostumbradas a vivir solas o que llevan poco tiempo independizadas. Las tareas en un hogar crecen con el tiempo, especialmente cuando añadimos el factor hijos a la ecuación. Si los dos miembros de la familia no ayudan con las tareas, el día a día puede hacerse muy cuesta arriba.

Lo sabe bien el usuario japonés de Twitter @P_chan_papa, quien aseguró que recientemente su esposa comenzó a llevar una lista de "pequeñas cosas por las que está agradecida con él". Es una lista que la esposa completa con acciones que le gustan de su marido en el día a día, como que le compre un té o que pase mucho tiempo jugando con su hija de tres años. Movido por la curiosidad, @P_chan_papa no dudó en preguntarle a su esposa "¿cómo es que empezaste a hacer esta lista?".

Quizás la historia era demasiado bonita como para hacer preguntas... Y es que la respuesta sorprendió al marido y a las redes sociales, hasta el punto de hacerse viral y ser compartido por más de 230.000 personas. La respuesta fue poco menos que aterradora: "Para que no te mate algún día". Obviamente @P_chan_papa no corre peligro, pero los motivos de la esposa eran bastante peculiares.

La esposa del usuario de Twitter está realizando una lista actualizada con las buenas acciones de @P_chan_papa para tenerla a mano y revisarla cuando él la está poniendo de los nervios o la está molestando. Una lista para recordarse a sí misma que él no es tan malo, y perdonarle la vida por lo que parece... Este giro dramático de los hechos ha sido viralizado en las redes sociales por usuarios que no podían creerse los motivos.

"El matrimonio es aterrador", comentaba algún usuario en tono jocoso, mientras que otro apuntaba "si ella tiene que escribir las pequeñas cosas que haces por ella, parece que no estás haciendo demasiado". Puntos de vista muy diferentes para un hecho que no deja de ser una anécdota particular de una familia corriente nipona.

@P_chan_papa también participó en los mensajes con la comunidad, asegurando que encuentra la vida matrimonial con su esposa "increíblemente divertida". "Ella es genial. Hacer el esfuerzo de no matar a su esposo es realmente importante", apuntó el protagonista sobre su pareja.