Ni DEP ni RIP: ¿Por qué ahora se usa "F" en los comentarios para mostrar respeto?

El mundo de los memes es una constante sorpresa, con constantes cambios y nuevas referencias inesperadas. Si estás habituado a darte una vuelta por las principales plataformas de streaming, seguro que más de una vez te has topado con la expresión de “F” en el chat. Es normal estar confuso cuando de repente todo el mundo en el chat empieza a spamear la misma letra sin motivo aparente. Sin embargo, todo tiene una razón de ser y, en este caso, está relacionada con el mundo de los videojuegos.

Antes de explicar el motivo de porqué se usa esta expresión, vamos a explicar el contexto y momentos en los que podemos ver esta en un chat. La “F” en el chat suele usarse cuando el streamer protagonista muere, en una forma jocosa de “mostrar respeto”. Una F en el chat vendría equivaliendo a un RIP o DEP, pero su origen no son unas siglas. Para entender la expresión hay que remontarse a la época de Call of Duty: Modern Warfare.

En efecto, la F en el chat es una referencia directa a Call of Duty: Advance Warfare, en concreto a una de sus cinemáticas. Si todavía no lo has jugado y tienes intención de hacerlo en un futuro o, simplemente, no te interesa enterarte de ninguna parte de su historia, entonces te aconsejamos que no sigas leyendo. La propia referencia a esta expresión puede considerarse un spoiler.

Cuando el compañero de nuestro protagonista muere en combate, en el momento en que se celebra su funeral, hay un evento que nos sugiere “Presionar la F para mostrar respeto”. Un quicktime event sencillo que pasó de convertirse en un meme para transformarse con el paso del tiempo en una forma de 'respeto' para los espectadores de las plataformas de streaming.

Si bien parece no tener mucha complejidad, este es realmente el origen de la popular expresión que ha conquistado las salas de chat de miles de streamers de Twitch. Obviamente se trata de un meme, por lo que siempre se utiliza en situaciones donde el streamer no lo haya hecho demasiado bien. Y no siempre por una muerte, sino que con el tiempo incluso se utiliza para un momento en el que se ha metido la pata o cuando un evento que se celebra no llega a ser tan impactante como se esperaba.

A pesar de que el meme en cuestión lleva años circulando por internet, a día de hoy sigue siendo uno de los más utilizados más allá de plataformas como Twitch. Las redes sociales como Twitter o incluso los grupos de WhatsApp cuentan con todo tipo de gifs y stickers para referirse a este 'fatídico' momento y emplearlo en el día a día con los amigos. A día de hoy 'F en el chat' también es empleado como sinónimo de burla cada vez que alguien tiene un momento de lo más absurdo que, en consecuencia, suele terminar mal, tal y como os hemos comentado unas líneas atrás.

No queda mucho más por decir, una referencia curiosa y graciosa que ya sabes de donde proviene. Y que, para muchos, se ha convertido en una nueva forma de expresarse, ya sea a la hora de burlarse de un compañero de equipo que no lo ha hecho bien, una forma de declarar que no hemos superado un obstáculo o, simplemente, como un método para dar fin a una situación que más tarde se convertirá en una anécdota absurda. F en el chat por el fin de este artículo.

Otras expresiones muy utilizadas en Twitch

En Twitch no sólo 'F en el chat' es una de las expresiones más utilizadas. Existen otras muchas que reflejan ciertos momentos o sentimientos más allá del famoso 'LoL' o 'XD'. Veamos algunas de las más populares.

Kjjjjjjjjj: Esta expresión se utiliza tanto para burlarse de alguien, como para reflejar un momento de mucha risa.

Messirve: Parte de este meme o expresión nace, como ya estaréis imaginando, del futbolista Messi. Se utiliza para reflejar que algo es útil o bueno. Por ejemplo: "este objeto messirve".

Nt: Fácil. Son las abreviaturas del inglés "nice try", es decir, buen intento.

Insta: Es una forma abreviada de decir 'instantáneamente'.

Ban: Se utiliza para referirse a alguien que ha sido expulsado. Proviene de la palabra baneado, pero en formato abreviado.