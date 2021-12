Las palabras tabú que no puedes pronunciar en tu viaje a Japón

En Japón, al igual que en otros países, deberemos de conocer ciertas normas referentes a la educación y modales antes de viajar. Si además te atreves a conocer un poco más del idioma y ‘chapurrear’ algunas palabras, la responsabilidad es doble. Aprender ciertas cosas sobre un idioma del país al que vas a viajar está muy bien, pero determinadas palabras están vetadas o pueden ser consideradas tabú, por lo que tienes que ser consciente de que nunca debes pronunciarlas.

Aunque la educación es una de las partes más importantes en Japón, la vulgaridad no está nada bien vista en el país

Japón no iba a ser menos y en el país del Sol Naciente hay al menos dos palabras que jamás deberías decir, independientemente de la situación. Éstas son ‘manko’ (マンコ) y chinko (チンコ). El motivo por el que nunca deberías pronunciar estas palabras está ligado, como ya estarás imaginando, a su significado. Ambas palabras hacen referencia a las partes de los genitales femeninos.

Puedes llegar a pensar que en inglés u otros idiomas estos significados realmente no te meten en un problema, simplemente palabras malsonantes;pero en tierras niponas es todo lo contrario. ¿Sabías que un artista japonés fue arrestado por pronunciarlas e incluso querer vender diseños para impresoras 3D de sus diseños?

Paraguas en Japón | Pixabay

Aunque en ciertos aspectos Japón puede resultar un país con más sombras que luces en términos de pornografía y cómo promocionan determinados mercados eróticos, hablamos de uno de los países más conservadores del mundo. Podrás encontrar cintas pornográficas en casi cualquier sitio; desde quioscos, hasta tiendas donde venden videojuegos. Eso sí, no tengas la osadía de pronunciar alguna de las palabras que anteriormente hemos mencionado si no quieres meterte en un lío. La educación en Japón es un grado, pero la vulgaridad no está nada bien vistas.