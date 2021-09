De película: Un niño consigue su refresco gracias a un héroe enmascarado

Cuando pensamos en los superhéroes de Japón a muchos se nos viene a la cabeza desde monstruos como Godzilla, y por supuesto los Power Rangers. Estos últimos se han convertido para muchos en todo un referente, tanto en territorio nipón como en Occidente. Este tipo de personajes generan una gran afición, especialmente entre los más jóvenes, con merchandising de todo tipo.

Pero, ¿y si os dijéramos que un superhéroe al más puro estilo los Power Rangers recorriera las calles de tu ciudad para 'ayudar' a los más pequeños? Este es el caso de Chojin Neiger, un personaje de la prefactura de Akita que lucha contra los villanos que tratan de manchar la imagen de la ciudad.

Chojin Neiger, como se le conoce, ya se ha convertido en un superhéroe que cuida de los más pequeños y aleja a los villanos que tratan de alterar el orden y limpieza de la región

Además de enseñar diversos consejos a través de su cuenta de Twitter, Chojin Neiger también es capaz de presentarse donde menos te lo esperas. Debido a un reciente acuerdo entre el superhéroe y una conocida marca de refrescos japonesa, a lo largo y ancho de la región de Akita podemos encontrar todo tipo de máquinas expendedoras con la cara de nuestro héroe favorito.

Nada fuera de lo normal, hasta que los niños de la zona han comenzado a colgar carteles alertando de una situación que los tenía 'preocupados'. La nota decía lo siguiente: "Dirigido a Neiger-san. Nos entristece que no haya más agua de Calpis. El agua de Calpis es nuestra favorita. Neiger también es nuestro favorito".

A través de la cuenta oficial del superhéroe, se informaba que no sólo el agua sino que el resto de bebidas estaban siendo cambiadas. En tan sólo 10 minutos, y gracias a Chojin Neiger, el agua y las bebidas de toda la máquina expendedoras tenían nuevo stock. Puede que no se enfrente a gigantes o monstruos llegados del espacio, pero no cabe duda de que este peculiar héroe ya se ha ganado el corazoncito de muchos jóvenes de la zona.