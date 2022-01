El personaje más odiado del creador de Super Mario que hasta él quería eliminar

Cuando los jugadores piensan en licencias exclusivas de Nintendo, tenemos nombres que destacan con luz propia. Uno de estos es, sin duda, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la obra que hizo un cambio por completo en los juegos de aventuras tanto con su historia como con su jugabilidad. Sin embargo, pese a la gran obra que se encontraba en esta propuesta, también nos encontrábamos con un personaje que para muchos jugadores resultaba irritante, hasta el punto de ser uno de los más odiados.

Con simplemente mencionar el odio, muchos ya pensarán en Navi, esa pequeña hada que acompañaba a Link en su aventura antes incluso de partir del bosque Kokiri. Su compañía podía resultar útil en algún punto, a pesar de que esta utilidad quedaba perdida en el momento en el que escuchabas su constante “Hey, listen!” reclamando tu atención constantemente. Esto provocó que muchos jugadores sintiesen un completo rechazo hacia el personaje, incluyéndose entre estos el propio Shigeru Miyamoto, su creador.

Navi, el mayor punto débil de Ocarina of Time

Las palabras de Shigeru Miyamoto estaban recogidas en una entrevista de 1999 rescatada por el medio Eurogamer. En esta confirmaba que todo el sistema en el que Navi da consejos se presenta como el mayor punto débil de Ocarina of Time. Por supuesto, no le quita la importancia y dificultad a la hora de desarrollar este sistema puesto que el paso a paso para que esta dé consejos útiles, adecuados y que se adapten a la situación del jugador requiere de la misma cantidad que desarrollar el juego entero.

The Legend of Zelda Ocarina of Time | Nintendo

Sin embargo, explica que los jugadores deben fijarse bien en Navi puesto que, si te paras a leer su texto, esta dice una y otra vez las mismas cosas. En ese momento afirmaba que “suena mal, pero la dejamos a propósito en una especie de nivel estúpido”. Y si bien fue un elemento que acabó presente en el juego, siendo la pesadilla de muchos, asegura que se llegó a plantear eliminar por completo el sistema de este personaje.

El motivo por el que Navi se quedó

Con un odio que incluso él mismo tenía hacia este personaje, hasta el punto de ser un completo rechazo, destaca el hecho de que Miyamoto tomase la decisión de mantenerlo. Pues parece que hubo una razón que, aunque simple, fue suficiente para él. “Puedes pensar que Navi está ahí para los jugadores que dejan de jugar durante un mes o así, que luego retoman el juego y quieren recordar lo que tenían que hacer”.

El desarrollo de Navi, pese a todo el odio, acabó en que desarrollasen pistas sencillas de entender para los jugadores. Y si bien no eran adecuadas para todos los jugadores, eso tampoco podían llegar a controlarlo al completo. Después de todo, cada jugador es un mundo, tiene su propia estrategia y esa es la esencia de Zelda, que cada jugador puede llegar a superarlo como desea.