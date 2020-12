La petición de firmas de Doraemon que ha causado polémica entre sus fans durante años

Estrenada como manga en 1969, Doraemon se ha convertido en una de las series más veteranas de la televisión japonesa, llegando a Occidente y marcando a generaciones de niños. Todos hemos disfrutado de las aventuras de Nobita y otros personajes capítulo a capítulo, con multitud de inventos por parte de Doraemon que metían en más de un problema a sus protagonistas.

No obstante en los últimos años, la serie ha creado cierta polémica con respecto a uno de sus personajes. Hablamos de Shizuka, el amor platónico de Nobita, y a quienes en más de una escena sus creadores han decidido incluir juntos en la bañera. No han sido una o dos veces las ocasiones en las que Nobita ha pillado en el baño a Shizuka, sino que parece ser un recurso del que que los autores se valen siempre que pueden, buscando una finalidad cómica… ¿o tal vez no?

Esta última pregunta ha generado bastantes dudas entre los fans de la serie, tanto es así que les ha llevado a protestar al respecto. A través de Change.org, miles de padres han iniciado una petición para exigir a los productores de la serie la retirada de todas las escenas de baño de Shizuka.

‘Hemos crecido como niños que disfrutaron con Doraemon y ahora como padres queremos mostrarle la serie a nuestros hijos’, destacan en la petición. ‘Hemos aprendido el valor de la amistad y la valentía viendo Doraemon y queremos transmitirles esos valores a nuestros hijos. A pesar de ello, hay escenas problemáticas en Doraemon. Escenas en las que aparecen Nobita y Shizuka juntos en el baño’, añaden.

Desde la petición aseguran que la presencia de los dos niños en el baño puede resultar traumático, una ofensa sexual. La petición, y que espera conseguir 15.000 firmas, ha superado la friolera de 14.000 firmas a la espera que los productores de la serie puedan retirar las escenas citadas.