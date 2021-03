¿Planeas un viaje a Japón? A partir de ahora necesitarás estas tres aplicaciones para entrar

El 2020 fue uno de los peores años de nuestra historia debido a la pandemia de COVID-19, haciendo que en el 2021 todavía estemos sufriendo parte de todos los problemas que esta ha generado. Protocolos de seguridad, distanciamiento social, límite en los aforos,… son muchas las cosas que han cambiado nuestro estilo de vida pasado debido a la pandemia, la cual ahora también ha generado cambios en los viajes a Japón.

Si ya existían limitaciones en general a la hora de viajar, si se desea viajar a Japón la cosa se complica todavía más. Desde hace un par de días todos los viajeros que quieran entrar en el país deberán tener obligatoriamente 3 aplicaciones instaladas en sus teléfonos móviles, no pudiendo salir del aeropuerto si no las tienen.

Las tres aplicaciones en cuestión son Skype, OSSMA y una nueva aplicación desarrollada por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de rastreo de contactos. De esta última se han hecho populares diferentes versiones que varios gobiernos han lanzado, mientras que la segunda se trata de una aplicación que confirma en todo momento la ubicación.

Calle japonesa | Pixabay

Si bien puede parecer una tontería, estas aplicaciones sirven al gobierno japonés como un justificante de los 14 días de autocuarentena que los viajeros tienen que realizar antes de moverse a sus anchas por territorio japonés. De esta manera se aseguran que no entran personas con COVID-19 en el país y así no que el virus no se propague más por el resto de la población.

Además de llevar estas 3 aplicaciones instaladas en el teléfono móvil, los viajeros que quieran entrar en Japón deben firmar un escrito donde se compromete a cumplir todos los protocolos aplicados en el país. Si se saltan algunos de estos protocolos, podrán ser sancionados, pudiendo incluso ser deportados en el caso de ser personas extranjeras.