¿Premio a sudadera del año? Crean la prenda definitiva para llevar al gato a todas partes

Los gatos son una de esas mascotas que todo japonés suele tener en casa. En el resto del mundo también, por supuesto, pero por algún motivo en el país del Sol Naciente es una de las favoritas, posiblemente al estar ligada a su cultura y mitología. Sobre el comportamiento de los gatos no hace falta hacer referencia. Caseros a más no poder y en especial con un comportamiento solitario. Les encanta que les presten atención, pero cuando a ellos les apetece, no cuando quiere su dueño.

Si por algo son peculiares estas mascotas es precisamente también por su capacidad de dormir durante largas horas casi en cualquier parte. Les vale una mesa, el teclado del ordenador, la cama o una estantería. Japón ha tenido una gran idea para que dueño y mascota pasen más tiempo juntos. ¿La solución? Una sudadera.

La conocidas marcas japonesa Bauhutte y Unihabitat han unido sus fuerzas para crear una sudadera única que cuenta con un bolsillo para que el gato pueda estar cerca de su dueño y echarse una siesta. Bautizada como Cat Gaming Parka, la prenda cumplirá de sobra las funciones de cualquier usuario que tenga un felino en su casa y quiera estar frente al ordenador acompañado por la mascota.

La Meowgaroo Hoodie 2 cuenta con todo lo necesario para el gatito, mejorando notablemente el diseño y comodidades de la versión original. Entre sus características destacan una bolsa mucho más grande, con un cojín interior adicional, de esta manera el dueño no tiene que estar pendiente de sujetarlo con las manos. Se añaden también cordones para el exterior del bolsillo o doble cremallera. Por si estás interesado o interesada en ella, está disponible a través de la página oficial por un precio de 70 dólares. Nada mal, ¿verdad?