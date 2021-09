Un profesor 'olvida' su móvil en el vestuario de las chicas y la excusa es lamentable

Japón es conocido por su tecnología, la cultura o la peculiar gastronomía. Por desgracia, también se ha colocado como uno de los países con mayores casos de perversión. No es nada complicado encontrar casos en los que, los criminales, reconocen abiertamente que han tratado de acercarse a jóvenes con el fin de obtener una foto, entre un largo etcétera de acciones.

Un nuevo caso de perversión ha sacudido a la prefactura de Gunma. Un profesor de 28 años de edad y que responde al nombre de Hirotoshi Ono ha sido arrestado por la policía local al ‘abandonar’ su teléfono móvil en el vestuario de las chicas; o al menos así lo justificó el acusado. Y es que al contrario que en otros casos donde sí se reconocen los actos, Hirotoshi trató de convencer a la policía de que había olvidado su smartphone en los baños de la escuela.

Tras la investigación realizada por la policía, y consultar al departamento directivo del colegio, descubrieron no sólo que el teléfono estaba oculto entre un diccionario, sino que además éste estaba grabando. La respuesta del profesor no tiene desperdicio, y es que lejos de admitir lo ocurrido y su propósito, la excusa dada a la policía no fue otra que: ‘Lo puse allí por si había algún problema en el vestuario’.

Baños públicos | iStock

Los usuarios japoneses no tardaron en opinar abiertamente en redes sociales sobre los actos de HIrotoshi. Para muchos, el crecimiento de este tipo de actos que involucran a los profesores en los últimos meses es una preocupación; para otros no tienen ningún sentido.. En Neox Games ya os hemos hablado de un caso en el que un individuo fue arrestado en un colegio en plena noche al esconderse en los vestuarios.