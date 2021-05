¿Qué anime debería adaptar próximamente Hollywood? Licencias podrían convertirse en fenómenos mundiales

Mientras que las películas de superhéroes se han convertido en todo un referente de Hollywood, contando incluso con participación en Los Oscars; las adaptaciones siguen siendo el gran quebradero de cabeza para los estudios y productoras americanas. Los fans del anime están francamente descontentos con las adaptaciones a imagen real producidas en Estados Unidos. Hollywood, no obstante, es consciente de que la animación japonesa pasa por un momento de oro con series tan aclamadas a nivel mundial como Naruto, Demon Slayer o Attack on Titan.

Este interés de Hollywood por llevar a la gran pantalla con adaptaciones de imagen real franquicias tan conocidas ha despertado el terror entre los seguidores del anime; aunque otros se muestran esperanzados. La compañía japonesa Viviane ha preguntado a más de 1.000 usuarios nipones comprendidos entre 10 y 69 años cuál sería la siguiente adaptación que les encantaría ver por parte de Hollywood. Si echamos un vistazo a los primeros puestos encontramos series como Hunter x Hunter, My Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventure, Slam Dunk, Detective Conan o Naruto.

Demon Slayer | Ufotable

No es hasta las tres primeras posiciones cuando la cosa se pone interesante. El tercer puesto lo encabeza la serie de moda, Attack on Titan con un 4,8%. A priori la serie de acción lo tiene todo para convertirse en un rotundo éxito, aunque las licencias que suele tomarse Hollywood a la hora de adaptar este tipo de marcas echan para atrás a más de uno. En segunda posición encontramos Demon Slayer, el revolucionario anime que se ha convertido, por ahora, en el más exitoso de los últimos años en territorio nipón. Con un 6%, los usuarios japoneses tienen claro que las aventuras de Tanjiro o Nezuko podrían encajar.

La sorpresa la encontramos en la primera posición de la tabla. Con un rotundo 45,6%, los japoneses no quieren bajo ninguna circunstancia que Hollywood realice ninguna adaptación de licencias japonesas. "El anime está bien como anime. Si hace una serie de imagen real en Hollywood, creo que destruirán el sueño de muchos fans"; eran en general las reacciones de los encuestados. Por ahora, las adaptaciones de licencias japonesas a imagen real pasan por franquicias tan populares como Cowboy Bebop, One Piece o Your Name. Sólo el futuro y su correspondiente estreno dirán si están a la altura.