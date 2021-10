La reacción de un padre al enterarse que su hijo puede sufrir daltonismo, pero termina descubriendo otra cosa

Los padres están constantemente pendientes de sus hijos, especialmente cuando son más pequeños. Estos analizan su comportamiento para conocer su estado de ánimo o cualquier problema que puedan tener de salud, pudiendo alertarse con algún detalle por pequeño que sea. Este detalle puede tratarse del comportamiento extraño del niño pero también de una mala interpretación de sus dibujos.

Un usuario japonés comentó en Twitter la curiosa historia que vivió al no analizar correctamente un dibujo de su hijo. No es que el dibujo estuviera mal ni mucho menos pero sí que resultaba curioso, ya que se trataba de un caimán coloreado en color gris. Esto es lo que hizo que el padre pensara que su hijo sufría daltonismo, por lo que lo llevó rápidamente al médico.

Después de haber realizado varias pruebas a su hijo y comprobar que realmente no era daltónico, el padre quedó bastante desconcertado. No entendía por qué su hijo había dibujado un caimán de color gris, cuando en su gran mayoría son de un tono verdoso. Lo que no tuvo en cuenta el padre es que en realidad este no es su color real, ya que su piel es más bien gris o incluso negra.

Los caimanes cuentan en realidad con una piel en tonos más bien grises sin embargo esta puede parecer de otro color. Esto se debe a que cuando están nadando se le adhieren a la espalda muchas algas que le dan ese tono verdoso. El niño en cuestión había visto estos animales en una especie de zoo que fue en donde descubrió su color grisáceo, debido a que estaban en cautividad y no había tantas algas en sus respectivas zonas.