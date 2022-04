'Los Simpson: Hit and Run' no habría existido si 'GTA 3' no hubiese sido desarrollado

'The Simpsons: Hit & Run' es uno de los videojuegos más queridos del amplísimo catálogo de PlayStation 2, PC y GameCube. A pesar de que han pasado varias décadas desde su estreno, el título sigue siendo muy disfrutable. Sin ir más lejos, se trata no sólo del mejor videojuego basado en la serie de TV, sino también en una franquicia televisiva.

Hablamos de un juego muy sólido en lo jugable, lo estético, lo visual (para la época) y por supuesto que sabía coger a la perfección la esencia de 'Los Simpson'. No obstante la recreación en formato mundo abierto de Springfield y su sistema de misiones hubiera sido improbable si no llega a ser por Rockstar.

¿Acaso estuvo el estudio responsable de 'Grand Theft Auto' implicado en el desarrollo? En absoluto, pero sí que podemos confirmar que 'GTA 3' se convirtió en el verdadero referente e influencia para dar forma a 'The Simpsons: Hit & Run'.

Hit & Run Los Simpson | Radical

Tres de las caras más importantes durante el desarrollo del videojuego, Christopher Mitchell, Steve Bocksa y Nigel Brooke, han sido muy rotundos sobre cómo el primer videojuego 3D de Rockstar marcó el camino a seguir para 'Hit and Run'. "Si no hubiera existido GTA 3, no habría habido Simpsons: Hit & Run'; comentaban.

No obstante, y aunque Radical Entertainment logró representar de forma fidedigna Springfield con una clara fijación en Liberty City, el estudio tuvo que enfrentarse a diversos problemas. Mientras que la conducción era una gran protagonista en 'GTA 3', ¿qué tipo de juego sería 'Los Simpson: Hit and Run'?

Los desarrolladores se plantearon diversas preguntas, desde si se trataría de un título de conducción con misiones a completar en vehículo o bien ofrecer la libertad al jugador de bajarse del coche para ir a también a pie. Finalmente se decantaron por ésta última opción, sumando además una historia y misiones que pasarían por manos de los guionistas de Los Simpson.

GTA 3 | Rockstar

El resultado fue todo un éxito, incluso a día de hoy sigue siendo una de las joyas más buscadas de PlayStation 2, PC y GameCube. Desde entonces y de forma más reciente, los fans han pedido un remake o remasterización del título original, pero por ahora no hay detalles oficiales sobre el proyecto.