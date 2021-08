Como vivir en Springfield: Este remake fan de The Simpsons Hit and Run luce increíble

Todavía no somos conscientes del salto gráfico que van a dar los videojuegos en los próximos años, tanto en PC como en consolas de nueva generación como PS5 y Xbox Series. Esto es gracias en parte a la evolución de motores gráficos como Unreal Engine, cuya quinta generación está llena de posibilidades.

Precisamente usando la suite Unreal Engine 5 (propiedad de Epic Games), el desarrollador ‘reubs’ ha conseguido recrear la primera misión del clásico sandbox The Simpsons: Hit and Run de una forma espectacular. El resultado lo puedes ver en el vídeo de más abajo. Reubs ha recreado el entorno, modelado a los personajes, añadido mejoras en la iluminación y raytracing.

Aunque el resultado es totalmente jugable como se puede ver en el vídeo, este remake fan no es oficial ni su creador está directamente relacionado con los desarrolladores originales. Pese a ello, nos encantaría volver a jugar a un nuevo juego de Los Simpson, con la tecnología actual, y por qué no, en formato sandbox, con un mundo abierto como el juego original.

Cuando Los Simpson tuvieron su propio sandbox al más puro estilo GTA

The Simpsons: Hit and Run fue un juego de mundo abierto de 2003 que intentaba subirse al carro del éxito de Grand Theft Auto, que batía récords de ventas en PlayStation 2 por aquellos años. El juego fue desarrollado por el estudio Radical Entertainment (disuelto en 2012) y publicado por la francesa Vivendi en PS2, GameCube, Xbox y PC. Hit and Run nos permitía controlar hasta a siete personajes de la saga (Homer, Marge, Lisa, Bart y Apu), cada uno de ellos con su propia historia y misiones a completar.