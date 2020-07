The Missing Link: Crean nuevo juego de Zelda basándose en Ocarina of time

Hay un dicho en el sector de los videojuegos que cualquier aficionado a ellos con una cierta edad conocerá a la perfección: "muchos juegos tienen historia, pero solo una es leyenda". Esta es una descripción de la franquicia The Legend of Zelda, para muchos la mejor saga de videojuegos de la historia. Por muchos motivos se considera una de las franquicias clave en la historia del sector, incluyendo su evolución a lo largo de los años, marcando muchos hitos en los juegos de aventuras.

Entre los excepcionales episodios de la licencia, creada por Shigeru Miyamoto, uno destaca aún hoy en día por encima del resto: Ocarina of Time. The Legend of Zelda: Ocarina of Time lanzado originalmente en Nintendo 64 supuso un antes y un después en los juegos de aventuras en 3D, marcando a una buena cantidad de generaciones de jugadores, que descubrieron una aventura en un mundo mágico que engullía al jugador como pocas veces se ha visto. Por ello, es un título que habitualmente sirve de inspiración para fans de la licencia.

Kaze Emanuar es un modder que generalmente trabaja en la licencia Super Mario, pero que recientemente ha creado su particular homenaje a la franquicia The Legend of Zelda. Se trata de un nuevo juego no oficial basado en el título de Nintendo 64, usando de hecho los mismos diseños. The Legend of Zelda: The Missing Link es un proyecto cuyo futuro es incierto, ya que habitualmente a Nintendo no le gustan nada estas apropiaciones de licencias, aunque sean por parte de usuarios fan. Desde luego, si intentan sacar algún tipo de rédito económico, Nintendo no tardará en tumbar el proyecto por medio de sus abogados.

Esta historia inventada transcurre entre los dos juegos vistos en Nintendo 64, Ocarina y Majora's Mask, dos de los pocos juegos que son continuación directa en la licencia. El proyecto fan ya cuenta con su primer tráiler en donde vemos algunas escenas, resaltando que se trata de algo completamente original, con una historia y personajes nuevos (si bien los personajes principales son los mismos y los diseños son parecidos a los vistos en el título original).

Incluso el mundo y las mazmorras estarán hechas desde cero, sin copiar ninguna de las vistas en Ocarina y Majora's Mask. El juego estará influido en muchos de los títulos modernos oficiales de la licencia, e intentará dar respuesta no oficial a dudas y preguntas que no se resolvieron en las historias de los títulos de Nintendo 64. Sin embargo, como decimos, es muy probable que Nintendo decida cancelar este proyecto fan, así que no dudes en verlo antes de que deje de estar disponible.