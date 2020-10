Trucos de la educación japonesa para que los niños sean más educados

Si algo conocemos de Japón, a parte de lo peculiar que es su sociedad y sus inventos, es que sus habitantes generalmente son extremadamente amables. Pocas veces verás a un japonés levantando la voz, peleándose con uno de sus vecinos o provocando un conflicto por iniciativa propia. Son muy cuidadosos a la hora de actuar de cierta forma para no ofender, y en general podemos decir que se trata de una sociedad muy respetuosa. De hecho, es uno de los países con menos delincuencia del mundo, y uno de los más seguros para visitar como turista.

Este respeto lo vemos en todos los ámbitos de su sociedad, en donde las jerarquías siguen siendo muy importantes. Pero ojo, porque nadie nace aprendido, y por supuesto los japoneses tampoco son una excepción. De hecho, gran parte del motivo de esta sociedad tan respetuosa procede de la educación que han recibido y que se practica en el país. No hablamos de estudios, sino de trucos o costumbres tradicionales que practican los nipones, y que ayudan a que los niños sean ya muy respetuosos. ¿Qué hacen los japoneses para conseguir que sus hijos sean tan educados?

Colegiales japoneses | Pixabay

Trabajar las emociones al igual que las matemáticas: Es importante señalar que, aunque es una parte importante, la educación japonesa no se centra únicamente en saber escribir o realizar las más complejas operaciones matemáticas. Existen clases y actividades escolares para aprender las emociones, cómo expresarlas, cómo gestionarlas, etc. Esto es algo que evidentemente en otros países pasamos por alto, y que en Japón tiene una cierta importancia. Pero existen más prácticas interesantes.

O-soji o respeto al entorno: El o-soji puede verse como una costumbre poco ética fuera de Japón, pero es todo lo contrario. Así es como se le llama a la limpieza que periódicamente hacen los alumnos de su pupitre, aula, pasillos y centro escolar en general. Todos los alumnos del colegio se dedican a limpiar su centro de estudios. Esto no significa que en japón no tengan limpiadores en los colegios, pero sí se practica el o-soji para enseñarles que debemos cuidar del entorno y las propiedades propias y comunes.

Bebé

Mentalidad colectiva desde pequeños: La comunidad, es otro punto importante. Si alguien lee sobre el país o lo conoce, sabrá que en la sociedad hay instaurada una mentalidad colectiva. Mientras que en Occidente estamos cada vez más separados del vecino, la sociedad japonesa sigue pensando en conjunto. El respeto hacia los demás está inculcado desde pequeños con mucha intensidad, por ello llevan mascarillas para no contagiar a los demás, los fines de semana se unen para limpiar los barrios, hablar en bajo y no molestar a los demás, pedir siempre disculpas o dar las gracias por todo, etc. Un japonés no sólo piensa en su interés, sino en su interés y en el de su comunidad.

Tiempo para socializar en clase: Desde pequeños trabajan la importancia de ayudar a los demás, con una gran conciencia de grupo. Eso no quiere decir que no se trabaje la independencia, ya que se hace y se potencia. Que hagan y gestionan solos sus tareas, que acuden solos al colegio, etc. Pero la importancia del grupo es clave; los alumnos comen siempre con sus compañeros y profesores en el aula, facilitando de esta manera un tiempo para la relación entre ellos. Por turnos, los alumnos sirven a sus propios compañeros, y más tarde todos recogen el aula para volver a estudiar.