Del videojuego a la mesa: Las recetas y platos de Animal Crossing llegan a la vida real con un resultado espectacular

Del videojuego a tu mesa. Sería un buen eslogan para todos esos cocineros y ávidos jugadores que deciden pasar tiempo entre fogones para recrear algunos de los platos más famosos de los videojuegos. Hemos visto desde libros de cocina basados en las numerosas comidas y platos de Skyrim. Ahora le llega el turno a todo un referente cuando se habla de videojuegos que arrastran masas a sus espaldas: Animal Crossing New Horizons.

El título de Nintendo Switch puede hacer que perdamos la noción del tiempo con una facilidad pasmosa gracias a sus infinitas posibilidades, especialmente tras la publicación de la actualización de contenido gratuito y el DLC. Realizar todo tipo de deliciosos platos puede ser uno de esos entretenimientos que nos tengan pegados a la pantalla durante horas, pero ¿y si adaptáramos esas deliciosas comidas a la realidad?

Esa fue la pregunta que se hizo la usuaria de Twitter @elven_sprout y cuyo resultado ha levantado pasiones en la red social. A través de su cuenta personal, la usuaria expone un plato de comida de Animal Crossing New Horizons, acompañado de una foto de esa misma receta en la vida real. Las fotos no hacen justicia al aspecto de los platos. Un ejemplo lo encontramos en la pizza de verduras.

Como en cada plato basado en las comidas de Animal Crossing New Horizons, la usuaria acompaña el post en Twitter con todos y cada uno de los ingredientes necesarios, además del modo de preparación, para poder recrear la comida de forma idéntica. No dudéis en echar un vistazo a su cuenta de Twitter, o bien a su perfil de TikTok, en él podéis descubrir multitud de recetas que no tienen desperdicio.