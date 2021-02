Viejas batallitas: Comparan hablar de NES con hacerlo de la Segunda Guerra Mundial

Hay datos que te hacen sentir muy mayor y un usuario japonés de Twitter lo ha demostrado. Cuidado si tienes más de 30 años y no quieres sentirte aún más ‘viejo’. El tweet de @anitemp ha pillado a más de uno desprevenido, pero logrando convertirse en viral y alcanzando un impacto pocas veces en un dato tan simple como el transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de NES, la emblemática consola de Nintendo.

‘Me acabo de dar cuenta de algo’, comenzaba el usuario en su mensaje. ‘Hay 38 años entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de NES. También hay 38 años entre el lanzamiento de NES y el año actual’. Eso significa cuánto nos sorprende que los niños pequeños no sepan qué es NES… es exactamente lo mismo que cuándo los ancianos nos contaban historias de guerra cuando éramos niños jugando a la NES’; concluye.

Dicen que las matemáticas y los números en general no fallan, y en este caso así es. Han pasado exactamente 38 años desde el lanzamiento de NES por lo que no es de extrañar que muchos de los jóvenes actuales no sepan cuál fue la primera consola de Nintendo o alguno de los clásicos de los videojuegos que la protagonizaron.

El impacto del mensaje fue tal que logró más de 18.000 respuestas por parte de los usuarios en Twitter. Entre los comentarios más divertidos encontramos algunos como ‘los niños que no conocen NES, es el nuevo los niños no conocen la guerra’. También se sumaron algunas respuestas como el de consolas SEGA Saturn o Nintendo 64 que en unos años dejarán de ser conocidas por las generaciones que están de camino.