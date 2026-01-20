Fantasmas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sassa y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Ambos están muy decepcionados con sus parejas y acaban refugiándose el uno en el otro.

Fantasmas - Sasha y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Publicidad

neox
Publicado:

Sassapis está desolado esperando y esperando al amor de su vida, que no aparece. Y en medio de su tristeza, aparece Bela, pletórica, pensando que su novio le va a pedir matrimonio.

Sin embargo, cuando se acerca la cita, él la decepciona tanto que ella empieza a tener dudas sobre si quiere estar con Eric el resto de su vida o no.

Entonces Sassa visita a Bela en su sueño, y ambos enamorados, con el corazón roto, terminan besándose en un cine, en una escena de película, mientras se confiesan que se sienten muy solos.

Lo que Bela no sabe es que Eric está compinchado con Samantha y en realidad sí que tiene pensado pedir a Bela que se case con él. Solo quería despistarla para que fuera una sorpresa.

¿Habrá cometido Bela una infidelidad al besar a un fantasma en sueños? ¿O le servirá para saber si estar con Eric es lo que de verdad quiere o necesita o no?

Neox» Series» Fantasmas» Mejores momentos

Publicidad

Series

Fantasmas - Berta descubre su verdadera identidad

Berta descubre su verdadera identidad

Chicago PD - Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres

Kiana decide volver a buscar a una víctima con ayuda de Torres

Fantasmas - Sasha y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Sassa y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Fantasmas - Sam y Jay pasan Acción de gracias separados
Momendo destacado

Jay pilla a Kyle utilizando a los fantasmas para hacerse su amigo

Trevor empieza a hacer de padre con su hija: no quiere que malgaste su futuro
Momento destacado

Trevor empieza a hacer de padre con su hija: no quiere que malgaste su futuro

Fantasmas - Trevor saluda a su hija Abby desde el más allá
Momento destacado

Trevor quiere tener relación con su hija Abby, a pesar de que ella no ve fantasmas

Abby es la nueva camarera del restaurante de Jay y Sam y Trevor quiere acercarse a ella.

Hank Voight revive un caso del pasado tras hallar a una mujer maniatada y con visibles lesiones
Momento destacado

Hank Voight revive un caso del pasado tras hallar a una mujer maniatada y con visibles lesiones

La aparición de una mujer maniatada activa todas las alarmas en la unidad de Inteligencia. Para Voight, el caso es inquietantemente familiar: hace quince años investigó uno muy parecido que nunca logró esclarecer.

Fantasmas - Hetty Woodstone se reencuentra en pleno Halloween con una momia que robó hace más de cien años

Hetty Woodstone se reencuentra en pleno Halloween con una momia que robó hace más de cien años

Voight se enfrenta a un caso desconcertante tras una redada antidroga

Voight se enfrenta a un caso desconcertante tras una redada antidroga

Fantasmas - Thor está a punto de perderse otra vez la boda de su hijo

Thor está a punto de perderse otra vez la boda de su hijo

Publicidad