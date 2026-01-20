Sassa y Bela se besan antes de la pedida de matrimonio de ella

Sassapis está desolado esperando y esperando al amor de su vida, que no aparece. Y en medio de su tristeza, aparece Bela, pletórica, pensando que su novio le va a pedir matrimonio.

Sin embargo, cuando se acerca la cita, él la decepciona tanto que ella empieza a tener dudas sobre si quiere estar con Eric el resto de su vida o no.

Entonces Sassa visita a Bela en su sueño, y ambos enamorados, con el corazón roto, terminan besándose en un cine, en una escena de película, mientras se confiesan que se sienten muy solos.

Lo que Bela no sabe es que Eric está compinchado con Samantha y en realidad sí que tiene pensado pedir a Bela que se case con él. Solo quería despistarla para que fuera una sorpresa.

¿Habrá cometido Bela una infidelidad al besar a un fantasma en sueños? ¿O le servirá para saber si estar con Eric es lo que de verdad quiere o necesita o no?