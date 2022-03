Los 10 mejores animes de mundos alternativos elegidos por los fans japoneses

A la hora de disfrutar del anime, los fans se pueden encontrar con todo tipo de géneros y opciones ajustadas a sus gustos. Grandes aventuras en mundos de fantasía, propuestas románticas o, incluso, opciones mucho más cercanas a la vida real. Tal es la variedad de opciones que es difícil pensar que no haya un anime ajustado al gusto de cada persona, adaptando tanto el estilo del arte como, en sí, la trama. Eso sí, en su mayoría compartiendo puntos comunes como los ojos grandes y redondos.

Los mangakas y animadores buscan siempre adaptar las obras a un estilo que pueda gustar a los fans, incluso en ocasiones jugando con esas diferencias entre un estilo animado adorable para una historia oscura, dando así espacio al factor sorpresa. Sin embargo, dentro de todos los estilos, hay uno que predomina, a pesar de que muchos no lo conocen por este término exacto y ese es el género Isekai.

¿Qué es el género Isekai del anime?

El término “Isekai” significa exactamente de otro mundo, aunque se ha popularizado a la hora de describir los animes en el que el personaje principal, normalmente una persona normal que podría pertenecer a nuestra realidad, es transportada a un mundo mágico completamente alternativo y donde la fantasía juega un gran papel. Un género que, con el tiempo, se ha vuelto cada vez más popular.

Es posible que a lo largo de los años hayas conocido animes que pertenecen a este género sin realmente saberlo. Son muchas las opciones, cada una con un estilo bien marcado y caracterizado por los animadores. Sin embargo, ¿cuál se podría considerar el mejor de todos los animes dentro del género isekai? Si bien esta es una cuestión que está marcada por los gustos, los fans japoneses no han dudado en elegir su favorito, teniendo para ello un claro favorito.

Top 10 de los mejores animes isekai según los fans japoneses

10 - Magic God Hero Legend Wataru

9 - Aura Battler Dunbine

8 - Digimon Adventure

7 - Fushigi Yugi

6 - Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

5 - That Time I Got Reincarnated as a Slime

4 - El Viaje de Chihiro

3 - Gate

2 - The Twelve Kingdoms

1 - Re:Zero-Starting Life in Another World

La encuesta tuvo una gran acogida, con la participación de 2225 votos para así poder crear un top 10 donde Re:Zero ha sido el claro favorito. Esta obra juega con los viajes en el tiempo cada vez que alguien mata al protagonista, lo que le permite poder jugar con los conocimientos previos para cambiar sus decisiones. Una propuesta que ha conseguido satisfacer la curiosidad de los fans y ofrecer un contenido único.