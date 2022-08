‘Spy x Family’ marca la esperada fecha de estreno para la segunda parte de su temporada

A la hora de hablar de los animes más exitosos de los últimos meses, uno de los nombres que no podemos pasar por alto es el de ‘Spy x Family’. Se trata de uno de esos animes que se ha ganado el cariño de todos los seguidores a base de bien gracias a su trama, sus personajes así como esa combinación de amor y misterio que tan bien le ha sentado a la licencia. Por ello, tras una primera temporada repleta de éxitos, llega el momento de seguir las pistas para su segunda temporada.

Si bien en los últimos días se rumoreaba el posible anuncio, finalmente fue mediante las redes sociales donde se ha confirmado este espectacular anuncio. No solo con una fecha para la vuelta de esta nueva temporada, sino que incluso se ha compartido una imagen promocional para tener a todos los fans listos para lo que está por llegar. Así es que prepárate porque será el próximo 1 de octubre cuando tengamos ‘Spy x Family’ temporada 2 entre nosotros.

Esta es una gran noticia para todos los fans ya que octubre se presenta como uno de los mejores meses. ¿Por qué? Porque no solo regresa ‘Spy x Family’, sino también porque tendremos entre nosotros la llegada de ‘Bleach’ así como la nueva temporada de ‘My Hero Academia’. Por ello, todo pinta a que va a ser un mes en el que elegir el mejor de todos va a ser realmente complicado en todos los aspectos.

Por ahora, lo que tenemos claro es que la serie no ha hecho más que empezar. Esto se debe a que, por ahora, solo hemos llegado a ver 3 volúmenes de los 9 ya publicados. No solo eso, sino que además el autor todavía no ha acabado con la obra. Por ello, estaremos pendientes ante las novedades que vayan a llegar. Mientras tanto, recordamos que octubre llega por todo lo alto y con muchas novedades para los fans.