A pesar de que el mundo anime ha conseguido gran popularidad en los últimos años, no todos los seguidores de este género son fanáticos del manga. Esto en grandes rasgos no es un problema para conocer la trama principal de las obras, sin embargo hace que en muchos casos, nos perdamos detalles que no podemos llegar a comprender.

Lograr que una adaptación anime se ajuste a los tiempos y sin perder parte de la historia del manga es prácticamente imposible, lo que provoca que tengamos que leer el manga original para poder comprender por completo la trama.

Si bien esto no ocurre en todos los casos o en otros la diferencia es mínima, otras series de anime no tienen mucho sentido si no hemos leído el manga. Puede que ya te hayas encontrado con alguna de ellas y que no quieras que te vuelva a ocurrir con las que te presentamos a continuación.

Guía de relleno de ‘Bleach’: Los capítulos más importantes para centrarse solo en la historia | Pierrot

Bleach

La historia creada por Tite Kubo es una de las obras que necesitan del manga para comprender al completo el anime. Será este mismo año que se estrenarán nuevos capítulos de su serie anime y que completarán el último final del manga, “La guerra sangrienta de los 1000 años”.

Cinco animes que requieren leer el manga para completar la historia | Gonzo

Gantz

Si bien la adaptación anime de ‘Gantz’ es bastante buena, solo con ella no podemos conocer la trama completa de la obra de Hiroya Oku. Actualmente existe tanto la serie anime como varias películas de ‘Gantz’ sin embargo solo leyendo el manga podremos comprender su historia al completo.

Cinco animes que requieren leer el manga para completar la historia | GENCO

Elfen Lied

Otro caso de anime que requiere el manga para conocer bien su historia es ‘Elfen Lied’. Considerada como una obra bastante sangrienta, su adaptación anime solo adaptó 13 episodios de su historia e incluso ofrece un final diferente al que escribió originalmente su mangaka.

Berserk | Studio 4°C

Berserk

Una de las obras en tendencia, es otro claro ejemplo de anime que necesita del manga para completar su historia. La complejidad de la obra creada por Kentaro Miura hizo que la adaptación no fuera tarea fácil y que la historia continuada por el manga no fuera adaptada.

Hunter X Hunter | Madhouse

Hunter x Hunter

A pesar de que la adaptación anime de ‘Hunter x Hunter’ fue muy bien recibida por la crítica, no ofrece todos los detalles que aparecen en el manga. Para comprender mejor la historia debemos leer la historia creada por Yoshihiro Togashi, lo que también nos permitirá saber qué ocurrió después del final del anime.