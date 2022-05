¿Cuáles son las tres licencias manga más destacadas del momento?

El manga no deja de avanzar y ofrecer a los fans una amplia serie de licencias que se adaptan a los gustos de todos los fans. Esto es gracias al constante trabajo de los mangakas para fascinar a los fans, aunque en ocasiones el resultado no sea el que más guste a los propios creadores. Claro que esto trae consigo a una comunidad fiel y que garantiza que sigan capítulo a capítulo las novedades que se presentan.

Si bien esto nos puede hacer pensar en grandes obras como ‘Naruto’ o incluso ‘One Piece’, ¿estas son actualmente las obras que se han convertido en pilares para Shonen Jump? La revista deja claro que su actual frente no se encuentra en estos clásicos, sino que la acción ha avanzado y ahora hay otra serie de nombres que se escuchan con más intensidad entre los fans.

Shonen Jump indica que la lista está encabezada por ‘Spy x Family’, ‘Kaiju No.8’ y ‘Dandadan’, siendo estas las principales licencias que se leen en el servicio digital. De hecho, esperan que estas no solo marquen el presente, sino también el futuro. En lo que respecta a ‘Spy x Family’, este éxito no es de extrañar si tenemos en cuenta que, desde su estreno, el anime no ha dejado de sorprender al mundo.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que todos los fans del manga tienen grandes licencias a las que acceder, sobre todo si tenemos en cuenta que la revista, cada poco tiempo, nos sorprende con nuevos nombres. Así es que estamos ante uno de los momentos más importantes para una comunidad que, sin duda, no deja de crecer. Y lo mejor es que estas obras, por ahora, no han dejado de sorprender y dar motivos para seguir convirtiéndose en el centro de atención.