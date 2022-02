¿Cuál es el origen de la cicatriz en el ojo de Luffy de 'One Piece'?

'One Piece' es una de las obras anime más queridas en todo el mundo y gran parte de ello se lo debe a la particularidad de sus personajes. Luffy y el resto de los miembros de la banda pirata Sombrero de Paja se han ganado al público con sus increíbles habilidades, además de por sus personalidades tan marcadas y tan diferentes unas de otras.

Si bien en la encuesta mundial del año pasado pudimos conocer que Zoro y Nami están entre los personajes favoritos de los fans, Luffy es sin ninguna duda el que cuenta con más seguidores. Su marcado carácter y su sombrero de paja son algunos de sus rasgos más característicos, igual que varias de sus cicatrices las cuales pueden hablarnos mucho sobre la historia de este personaje.

¿Cómo se hizo Luffy la cicatriz bajo su ojo?

Para contar la historia de cómo Luffy se hizo la cicatriz de su ojo, tenemos que irnos a varios años atrás, más específicamente a la infancia de este personaje. Esta marca fue hecha a propósito por el propio Luffy para demostrar que tenía el valor suficiente para ser pirata, algo que también le valdría para que comenzaran a tomarlo en serio.

Luffy quería subir a bordo el barco de Shanks para así vivir junto al resto de tripulación su próxima aventura pirata. Shanks y el resto de miembros del barco se lo impidieron argumentando que solamente era un niño y no tenía edad suficiente para enfrentarse a algo así. Es por eso que Luffy reaccionó subiéndose a proa y pegándose un corte justo debajo de su ojo izquierdo, para demostrar así su valía.

Si bien la gran cicatriz en forma de X que Luffy tiene en el pecho es la más llamativa de todas, en el primer capítulo del anime se nos muestra cómo se hace la del ojo. Ya son más de un millar de capítulos los que forman la serie 'One Piece', por lo que es normal que mucha gente no se acuerde de detalles como este. De todos modos, a lo que están atentos los fans en este momento es al live-action de 'One Piece' que está en producción y ya ha presentado oficialmente a los actores principales.