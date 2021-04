Videojuegos que tienes que probar si eres un fan de Attack on Titan

Attack on Titan, conocido en España como Ataque a los Titanes, se ha convertido en uno de los animes o mangas más famosos de los últimos años. Millones de fans de todo el mundo han caído rendidos a los personajes de la marca, tanto vinculado a Eren y compañía como el misterio que envuelve a los Titanes.

Por desgracia, y como dice el refrán: todo lo bueno se acaba. Attack on Titan concluía su historia hace escasas semanas, tanto en formato manga como anime. Un final por todo lo alto y del que por supuesto no hablaremos. En Neox Games queremos ofreceros una propuesta que sin duda mantendrá ese apetito, nunca mejor dicho, por continuar con Ataque a los Titanes.

Se trata de varios juegos que en cierta manera servirán para calmar vuestras ganas de seguir disfrutando de esta obra. Algunos de ellos están basados directamente en la franquicia, otros por el contrario, toman ciertas características que nos serán familiares.

Shadow of the Colossus (PS4/PS5)

Valus, Shadow of the Colossus | Team ICO

Shadow of the Colossus es una de las obras más aclamadas del catálogo original de PS2. Si bien su argumento se distancia en cierta manera de lo visto en Attack on Titan, encontramos determinadas características que lo hacen parecido. Su protagonista, nosotros, deberá de eliminar a un buen puñado de colosos. Una sensación que pocos videojuegos han logrado hasta la fecha gracias a su increíble apartado visual. Hace unos años pudimos disfrutar de esta obra maestra en forma de remake para PS4, compatible también en PS5.

Horizon Zero Dawn (PC/PS4/PS5)

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds | PlayStation

Al igual que Shadow of the Colossus, Horizon Zero Dawn no guarda similitudes con Attack on Titan, pero determinados aspectos jugables lo hacen comparable. Aloy es una joven que trata de buscar respuestas para la civilización: ¿por qué hay máquinas que han sustituido a los animales? Muchas de estas máquinas contarán con un tamaño desproporcionado, suponiendo encarnizados combates en los que deberemos de adentrarnos. Acción, rol y una trama que nos mantendrá pegados a la pantalla desde el principio son sus principales cartas de presentación.

Earth Defense 5 (PS4/PC)

Earth Defense 5 | Sandlot

Puede que Earth Defense 5 sea el juego menos impactante a nivel visual de la lista; pero ya os adelantamos que es el más parecido a Ataque a los Titanes en cuanto a propuesta. Si bien no deberemos de defendernos de humanoides del tamaño de un rascacielos, la propuesta del videojuego es proteger a la humanidad del ataque de insectos y todo tipo de criaturas de tamaño colosal. Ágil, divertido y adictivo especialmente si jugamos en compañía.

Attack on Titan (PS4/PC)

Attack on Titan 2 | Tecmo Koei

¡En efecto, no podía faltar el juego oficial de Attack on Titan! Actualmente la franquicia cuenta con dos títulos oficiales. El primero de ellos, y el más recomendable si no te has acercado todavía a él, cubre la Temporada 1 del anime. El videojuego abraza el estilo mousou para reflejar con acierto y maestría la sensación de ser un personaje de la serie eliminando titanes a nuestro paso. Un título sin duda más que recomendable para los que se han quedado con ganas de más al terminar el manga o anime.