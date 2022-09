‘My Hero Academia' anticipa el estreno de su sexta temporada con un nuevo tráiler

La espera de una nueva temporada de ‘My Hero Academia’ se ha hecho larga para todos los fans y no es para menos. Se trata de uno de los animes que más sorpresas nos ha dado desde su estreno, encaminando todo para que su sexta temporada siga siendo una sorpresa por todo lo alto. Así es que, en el instante en el que se confirmó que la temporada de octubre traería consigo la vuelta del anime, los fans no pudieron más que celebrar la noticia.

‘My Hero Academia’ es uno de los nombres que lidera la temporada de otoño en el mundo del anime y, al tratarse de uno de los estrenos más esperados, no es de extrañar que vayan compartiendo novedades poco a poco. Por ello, con intención de que todos los fans echen un vistazo a lo que está por llegar, la compañía nos ha compartido un nuevo tráiler centrado en la acción de ‘My Hero Academia’ de cara al estreno de su sexta temporada.

Uno de los puntos que más tiene que llamar la atención de los fans es precisamente saber que la sexta temporada traerá consigo el inicio del arco de la Guerra del Frente de Liberación Paranormal, uno de los arcos que más interesantes resultó a todos los fans de la obra. Por ello, se trata de una excelente propuesta que trae consigo el inicio de una nueva temporada sin relleno o sin repasos, simplemente directos a la acción.

Por ello, de cara a disfrutar del estreno de ‘My Hero Academia’, recomendamos echar un vistazo a cada una de las temporadas o, mínimo, a la quinta. De este modo podrás disfrutar de la experiencia desde el principio, sin olvidar ninguno de los detalles que se encuentran presentes en la historia y que, por supuesto, garantizarán que puedas seguir cada uno de los detalles presentes en la acción de esta nueva temporada.