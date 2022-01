My Hero Academia: Ultra Rumble es el battle royale gratuito para PC y consolas que los fans estaban esperando

Si algo tenemos claro es que el mundo del anime luce muy bien en los videojuegos. Esto nos lo han demostrado las distintas compañías a la hora de adaptar las sagas a los videojuegos. Y aunque esto no siempre ha salido como los jugadores esperaban, ha dado paso a todo tipo de proyectos que han dejado muy buen sabor de boca en los jugadores. Y esta es la intención que tiene la nueva obra inspirada en My Hero Academia, el increíble trabajo de Kohei Horikoshi.

Si bien por ahora no tenemos un tráiler al que aferrarnos, el anuncio ha llegado en una publicación de la revista Weekly Jump en la que nos presentan My Hero Academia Ultra Rumble. Se trata de un battle royale en el que hasta 24 jugadores pondrán a prueba su habilidad para demostrar que son el héroe o villano más poderoso del lugar. Eso sí, por ahora sin entrar mucho en los detalles de los personajes confirmados o su estilo de juego más allá de su género.

Lo que sí sabemos es que invitarán a los jugadores a hacer equipo para poder ganar las partidas en este battle royale repleto de acción. ¿Lo mejor? Que no solo será gratuito, sino que además los jugadores no tendrán muchos problemas en lo que respecta a la plataforma en la que disfrutar del juego. Después de todo se ha confirmado que estará disponible tanto en PC como en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5.

Se trata de un proyecto que cuenta con el apoyo de la editora Bandai Namco aunque, por ahora, tendremos que esperar un poco más para su estreno. Eso sí, sabemos que contará con una beta cerrada que garantizará a los jugadores conocer de cerca su estilo jugable y, sobre todo, a los personajes que estarán disponibles en la propuesta. Por ello, estaremos atentos a los novedades que estén por llegar.